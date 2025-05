Comune di Udine nuove opportunità di lavoro per ingegneri e architetti

Comune di Udine apre le porte a nuovi talenti nel settore tecnico. È stato infatti pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette funzionari tecnici (categoria D1). Le nuove risorse saranno distribuite tra il Servizio. 🔗 Udinetoday.it - Comune di Udine, nuove opportunità di lavoro per ingegneri e architetti Ildiapre le porte a nuovi talenti nel settore tecnico. È stato infatti pubblicato un bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di sette funzionari tecnici (categoria D1). Lerisorse saranno distribuite tra il Servizio. 🔗 Udinetoday.it

