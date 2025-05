Comune di Giardini dopo oltre ventanni approvato il rendiconto nei tempi previsti

Comune di Giardini Naxos approva entro i termini di legge il rendiconto della gestione finanziaria, confermando l'efficacia del percorso di risanamento avviato e il consolidamento di una oculata gestione economico-finanziaria.

