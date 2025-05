Comune al lavoro per recuperare gli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico | per il 2025 stanziati 700mila euro

Comune di Bergamo. Per 18 alloggi, dislocati in diversi quartieri della città, sono in corso infatti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli impianti, la sostituzione degli infissi, il rifacimento dei bagni e, ne casi più complessi, il completo rifacimento dell’immobile (costo interventi 275.000 euro).Altri 20 alloggi, oggetto di un appalto aggiudicato di recente dell’importo complessivo di 412.000 euro, saranno sottoposti allo stesso tipo di lavori (impianti, infissi, bagni, etc) con inizio a maggio 2025 e termine previsto per fine anno.Due sono gli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria degli infissi esterni, con rimozione e sostituzione completa degli stessi. Il primo si riferisce ad un immobile in Città Alta, appena concluso (costo 150. 🔗 Bergamonews.it - Comune al lavoro per recuperare gli alloggi del Servizio Abitativo Pubblico: per il 2025 stanziati 700mila euro Sono numerosi i lavori in corso nelle case di edilizia residenziale pubblica deldi Bergamo. Per 18, dislocati in diversi quartieri della città, sono in corso infatti interventi di manutenzione straordinaria riguardanti gli impianti, la sostituzione degli infissi, il rifacimento dei bagni e, ne casi più complessi, il completo rifacimento dell’immobile (costo interventi 275.000).Altri 20, oggetto di un appalto aggiudicato di recente dell’importo complessivo di 412.000, saranno sottoposti allo stesso tipo di lavori (impianti, infissi, bagni, etc) con inizio a maggioe termine previsto per fine anno.Due sono gli interventi riguardanti la manutenzione straordinaria degli infissi esterni, con rimozione e sostituzione completa degli stessi. Il primo si riferisce ad un immobile in Città Alta, appena concluso (costo 150. 🔗 Bergamonews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Santo Stefano Magra, la lunga vicenda dell’ex area Sirma: 9 alloggi passano al Comune - Santo Stefano Magra, 23 aprile 2025 – L’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra ha trovato una bella sorpresa nell’uovo di Pasqua: una decisione dei giudici amministrativi che chiude a suo favore, almeno per il momento e fatto salvo l’eventuale appello della controparte davanti al Consiglio di stato, una vicenda che si trascina da anni. Con sentenza pubblicata ieri, il Tar della Liguria ha trasferito all’ente la proprietà di 13 posti auto e nove alloggi del palazzo di via Pietro Pozzoli 34. 🔗lanazione.it

Opportunità di lavoro e formazione: il Comune di Montesilvano con Adecco al fianco delle donne - Corsi di formazione e opportunità di reinserimento lavorativo con Adecco attraverso il fondo Fonrmatemp. Questo l’obiettivo o meglio il tema “rosa” di cui si è parlato nella sala consiliare di Montesilvano. Possibilità, quelle di cui si è discusso con l’assessore alle Pari opportunità Alice... 🔗ilpescara.it

Lavoro: il Comune di Novate Milanese cerca nuovi ausiliari del traffico - Opportunità di lavoro: il Comune di Novate Milanese ha recentemente avviato una selezione per il reclutamento di Ausiliari del Traffico, una figura fondamentale per il supporto alla gestione della viabilità cittadina. Si tratta di un’iniziativa pensata per potenziare il controllo e l’ordine nelle strade cittadine. L’ausiliario del traffico è una figura prevista dal Codice [...] 🔗ilnotiziario.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Venezia: nuovi bandi per il social housing, 330 alloggi già assegnati; Acquisto, nuova costruzione e recupero della prima casa di abitazione; Alloggi Erp, dalla Regione 27 milioni per recuperare e rendere disponibili 1500 alloggi sfitti; Alloggi sfitti, 500mila euro per la riqualificazione: le zone coinvolte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Alloggi popolari a Bergamo, al via i lavori di manutenzione. L'assessore: «Recuperare e assegnare i 240 appartamenti comunali ora inutilizzati» - Dagli infissi al riscaldamento, gli interventi di manutenzione di oltre 50 alloggi, da Città Alta alla Celadina ... 🔗bergamo.corriere.it

Casa: 27 milioni di euro per recuperare e riassegnare 1.500 alloggi pubblici sfitti - L'intervento regionale permetterà di realizzare nei prossimi tre anni opere di ripristino del patrimonio Erp libero ma che non può essere assegnato perché ha bisogno di lavori di manutenzione ... 🔗intoscana.it

Case popolari, ristrutturati e recuperati dal Comune 47 alloggi sfitti: «Presto assegnati, vogliamo farlo con tutti i 350 oggi vuoti» - PADOVA - Il Comune recupera 47 alloggi popolari sfitti che saranno presto assegnati. Ad annunciarlo è stata ieri (7 aprile) Francesca Benciolini. L'assessora alle politiche abitative ha anche ... 🔗ilgazzettino.it