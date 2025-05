Comunali Gasparri torna a Genova dopo le polemiche sul concorso di bellezza

Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a sostegno della candidatura a sindaco di Pietro Piciocchi.Nel capoluogo ligure Gasparri sarà protagonista di una serie di incontri con il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. 🔗 Genovatoday.it - Comunali, Gasparri torna a Genova dopo le polemiche sul "concorso di bellezza" Nuova giornata genovese domani, sabato 3 maggio, per Maurizio, presidente dei senatori di Forza Italia, a sostegno della candidatura a sindaco di Pietro Piciocchi.Nel capoluogo liguresarà protagonista di una serie di incontri con il Sindacato autonomo polizia penitenziaria. 🔗 Genovatoday.it

