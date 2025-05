Comunali a Marina di Gioiosa Ionica Barba al fianco di Femia | Cuore e Futuro l' inizio di una nuova fase

Marina di Gioiosa Ionica, nella lista "Cuore e Futuro" a sostengo del candidato sindaco Rocco Femia, l'avvocato Danilo Barba, ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine a coloro che hanno proposto e sostenuto la sua candidatura.

Comunali a Marina di Gioiosa Ionica, Femia è determinato: "Tornare Bandiera Blu dal 2026” - "Siamo determinati a presentare una seria candidatura per la Bandiera Blu, che rappresenta un obiettivo primario ed importante per il settore turistico locale e che rientra nelle iniziative indispensabili per la valorizzazione del territorio. Marina di Gioiosa Ionica ha perso troppo tempo... 🔗reggiotoday.it

Comunali a Marina di Gioiosa Ionica, Coluccio: "Un progetto concreto basato sul senso di comunità" - "Con entusiasmo e determinazione, siamo pronti a camminare insieme, per costruire, passo dopo passo, una Marina migliore". Queste le parole pronunciate a caldo da Giuseppe Coluccio, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Marina di Gioiosa Ionica. Coluccio ha condiviso... 🔗reggiotoday.it

Latitante catturato a Marina di Gioiosa Ionica: doveva scontare 10 anni per spaccio, arrestata una parente - Un latitante di Marina di Gioiosa Ionica arrestato per traffico di stupefacenti: era ricercato da dieci giorni. 🔗notizie.virgilio.it

Marina di Gioiosa, l’Avv. Barba al fianco del candidato sindaco Femia: “la città ha bisogno di un cambiamento” - Marina di Gioiosa, Avv. Barba (Cuore e Futuro): "la credibilità si conquista con i fatti". Ufficializzata la candidatura al fianco di Femia ... 🔗strettoweb.com

Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Femia: “indispensabile tornare alla Bandiera Blu già dal 2026” - Queste le parole di Rocco Femia, candidato a sindaco alle prossime elezioni comunali di Marina di Gioiosa Ionica e primo promotore del progetto “Cuore e Futuro”. Programma bandiera blu Il ... 🔗strettoweb.com

Gioiosa Ionica: “Costruire Insieme” riorganizza la struttura interna - Il gruppo consiliare nomina nuovo Capogruppo Vincenzo Mazzaferro che sostituisce il dimissionario Domenico Depino ... 🔗reggiotv.it