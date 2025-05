Comunali a Genova | 481 754 elettori chiamati al voto Piciocchi-Salis ancora scontro a distanza

Sabato 3 maggio il primo confronto con tutti i candidati sindaco, cresce il numero degli elettori rispetto al 2022

Elezioni comunali Genova, ecco i risultati del sondaggio di BiDiMedia - Con le elezioni del 25 e 26 maggio Genova torna al voto, ma chi sarà il prossimo sindaco? Secondo i cittadini che hanno risposto al sondaggio di BiDiMedia per GenovaToday, sarà Silvia Salis, la candidata del campo largo, che - seppur in un quadro in cui la partita è ancora tutta da giocare, a... 🔗genovatoday.it

Silvia Salis candidata del centrosinistra alle comunali di Genova - Silvia Salis è la candidata del centrosinistra per la sfida delle comunali a Genova. "Il M5S Genova ha dato il via libera alla candidatura della dottoressa Silvia Salis - si legge in una nota - per la coalizione progressista. Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell'esperienza e competenza dell'ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin. 🔗quotidiano.net

Comunali Genova, il centrosinistra punta su Silvia Salis: manca l’ok definitivo del Pd - La candidatura di Silvia Salis a sindaca di Genova per il centrosinistra sembra ormai certa, ma manca ancora il definitivo via libera del Partito Democratico, che dovrà esprimersi in una riunione di Direzione prevista nei prossimi giorni. L’attuale vicepresidente vicaria del Coni ha già ricevuto il sostegno di Alleanza Verdi e Sinistra e del Movimento 5 stelle, che ha ufficializzato il proprio appoggio dichiarandosi pronto «a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana ... 🔗lettera43.it

