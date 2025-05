Compagnoni propone | Frattesi deve giocare trequartista Un modello!

Compagnoni ha parlato di Davide Frattesi, indicando la posizione che reputa ideale per il centrocampo dell'Inter.LA SOLUZIONE – Maurizio Compagnoni si è così pronunciato a Sky Sport sul ruolo che considera adatto al calciatore dell'Inter Davide Frattesi: «deve cambiare posizione. Come interno da centrocampo è un gran giocatore, ma non è da grande club. Come incursore, come faceva Perrotta alla Roma, è tra i migliori in assoluto in Europa. Non mi dispiacerebbe vederlo seconda punta, qualora non ce la dovesse fare Lautaro Martinez, alle spalle di Marcus Thuram. Mi rendo conto che una semifinale di Champions League non sia il contesto ideale per fare esperimenti, ma in futuro mi piacerebbe vederlo in quel ruolo».

Compagnoni consiglia: «Inter non deve gestire. Bayern Monaco in difficoltà!» - Maurizio Compagnoni ha analizzato il doppio confronto tra Inter e Bayern Monaco, indicando le sue sensazioni in vista del ritorno di San Siro. PRIMO ATTO – L’Inter ospiterà il Bayern Monaco nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League, forte del 2-1 dell’andata. Sul punto si è così espresso il giornalista Maurizio Compagnoni a Sky Sport: «Nel primo tempo (dell’Allianz Arena, ndr. 🔗inter-news.it

Borghi: «Frattesi deve tornare protagonista! Sarà centrale» - Davide Frattesi avrà un’occasione importantissima nella partita tra Inter e Feyenoord in Champions League. Stefano Borghi ne parla in questo modo su Sky Sport. PARTITA – Domani l’Inter giocherà contro il Feyenoord il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Basterebbe un pareggio anche a San Siro per il passaggio del turno, ma accontentarsi sarebbe sicuramente un errore. Portare a casa l’ennesimo clean sheet della campagna europea e vincere darebbe enorme fiducia. 🔗inter-news.it

Frattesi in lutto, il commovente addio alla nonna: "Un giorno..." - Davide Frattesi piange la scomparsa della nonna, avvenuta nelle scorse ore: ecco la commovente dedica del giocatore "Vi chiedo scusa se ogni tanto sembro spento, ma chi mi conosce sa cosa sta ... 🔗informazione.it

