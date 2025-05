Compagnoni | Lecce snodo scudetto Inter calo mentale e Lippi…

Compagnoni parla dell’imminente weekend di campionato con Napoli e Inter, impegnate rispettivamente a Lecce e col Verona. Poi il collega cita Marcello Lippi.WEEKEND scudetto – Le parole di Maurizio Compagnoni sulle partite tra Lecce e Napoli e Inter e Verona: «snodo fondamentale: la partita di Lecce può indirizzare la corsa scudetto. Prima di tutto perché sulla carta è la partita più insidiosa per il Napoli da qui a fine campionato, gioca prima dell’Inter e in caso di vittoria potrebbe incidere sulla testa dell’Inter. Inconsciamente potrebbe prendere la consapevolezza che il Napoli è imprendibile e quindi potrebbe decidere di pensare Interamente alla sfida col Barcellona. Se il Napoli dovesse vincere a Lecce l’Inter si proietterebbe sulla gara col Barcellona».calo mentale – Sempre Compagnoni sul momento dei nerazzurri: «Ho sentito cose sull’Inter imbarazzanti. 🔗 Inter-news.it - Compagnoni: «Lecce snodo scudetto. Inter, calo mentale e Lippi…» parla dell’imminente weekend di campionato con Napoli e, impegnate rispettivamente ae col Verona. Poi il collega cita Marcello Lippi.WEEKEND– Le parole di Mauriziosulle partite trae Napoli ee Verona: «fonda: la partita dipuò indirizzare la corsa. Prima di tutto perché sulla carta è la partita più insidiosa per il Napoli da qui a fine campionato, gioca prima dell’e in caso di vittoria potrebbe incidere sulla testa dell’. Inconsciamente potrebbe prendere la consapevolezza che il Napoli è imprendibile e quindi potrebbe decidere di pensareamente alla sfida col Barcellona. Se il Napoli dovesse vincere al’si proietterebbe sulla gara col Barcellona».– Sempresul momento dei nerazzurri: «Ho sentito cose sull’imbarazzanti. 🔗 Inter-news.it

