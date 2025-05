Como sequestrate oltre 2mila parrucche ed extension non sicure

Como della guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro 2.068 articoli potenzialmente pericolosi, tra parrucche ed extension, rinvenuti all’interno di. 🔗 Quicomo.it - Como, sequestrate oltre 2mila parrucche ed extension non sicure Nel corso di un'operazione finalizzata alla tutela della salute dei consumatori e della leale concorrenza tra imprese, i militari del gruppo didella guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro 2.068 articoli potenzialmente pericolosi, traed, rinvenuti all’interno di. 🔗 Quicomo.it

Cosa riportano altre fonti

Disturbi alimentari, oltre 2mila casi in Emilia Romagna. "Fondamentale intercettare il disagio nei giovani" - Un corpo che non ti sembra mai bello abbastanza, mai magro abbastanza, mai tonico abbastanza. Che ti porta a non mangiare più, a non mangiare correttamente, o a mangiare troppo. Succede a oltre 3 milioni di italiani, come registra il ministero della Salute, prevalentemente giovani donne: soffrire... 🔗forlitoday.it

Palazzo Farnese incanta oltre 2mila visitatori, tra loro anche il Nobel Giorgio Parisi - Domenica al museo, boom di visitatori a palazzo Farnese e Tarquinia: a Caprarola c'era anche il nobel Giorgio Parisi. Grande successo il 6 aprile per l'iniziativa del ministero della Cultura che, come ogni prima domenica del mese, ha aperto gratuitamente le porte dei musei e dei parchi... 🔗viterbotoday.it

Maxi operazione contro il narcotraffico internazionale tra Como e Milano: sequestrata oltre 1 tonnellata di droga - Una maxi operazione contro il narcotraffico in Lombardia che ha visto scendere in campo la polizia di Stato e i carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di Milano - direzione distrettuale antimafia. Nella giornata di oggi 25 febbraio sono state eseguite 12 ordinanze di custodia... 🔗quicomo.it

Cosa riportano altre fonti

Como, sequestrate oltre 2mila parrucche ed extension non sicure; Como, più di 2mila di parrucche ed extension sequestrate. Maxi multe per due negozianti; Bus turistico multato e costretto a fare inversione sulla SS 340 a Como: sanzione da oltre 2 mila euro; Maxi multa sulla statale Regina: bus turistico fermato e stangato di oltre 2mila euro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Como, oltre 2000 parrucche ed extension non a norma per un valore di 90mila euro: maxi sequestro in un negozio - I prodotti sono stati trovati dalla Guardia di finanza: i responsabili sono stati sanzionati per il mancato rispetto delle normative relative alla vendita degli articoli presi in esame ... 🔗ilgiorno.it

Como: il furto della bici da 2mila euro, l’inseguimento e la colluttazione in strada. Due tunisini finiscono in questura - La Polizia di Stato di Como ha arrestato per concorso in rapina aggravata un 31enne ed un 20enne tunisini entrambi irregolari sul territorio, con precedenti penali e di polizia e con svariati alias e ... 🔗comozero.it