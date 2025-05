Como oltre 2000 parrucche ed extension non a norma per un valore di 90mila euro | maxi sequestro in un negozio

Como, 2 maggio 2025 – parrucche ed extension sia naturali che sintetiche, per un valore stimato di oltre 90mila euro, sono state sequestrate dalla Guardia di finanza in un negozio in quanto prive delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Un totale di 2068 pezzi, qualificati come potenzialmente pericolosi, trovati dai militari del Gruppo Como durante i controlli negli esercizi commerciali, in particolare tra le verifiche avvenute a Como in questi giorni.Ai responsabili delle violazioni sono state elevate sanzioni amministrative complessive, variabili tra un minimo di 1000 un massimo di oltre 51mila euro. Inoltre, gli stessi titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Como-Lecco, per il mancato rispetto delle normative relative alla vendita degli articoli presi in esame. 🔗 Ilgiorno.it - Como, oltre 2000 parrucche ed extension non a norma per un valore di 90mila euro: maxi sequestro in un negozio , 2 maggio 2025 –edsia naturali che sintetiche, per unstimato di, sono state sequestrate dalla Guardia di finanza in unin quanto prive delle indicazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo. Un totale di 2068 pezzi, qualificati come potenzialmente pericolosi, trovati dai militari del Gruppodurante i controlli negli esercizi commerciali, in particolare tra le verifiche avvenute ain questi giorni.Ai responsabili delle violazioni sono state elevate sanzioni amministrative complessive, variabili tra un minimo di 1000 un massimo di51mila. In, gli stessi titolari sono stati segnalati alla Camera di Commercio di-Lecco, per il mancato rispetto delletive relative alla vendita degli articoli presi in esame. 🔗 Ilgiorno.it

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

