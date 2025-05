Como entrano di notte in un edificio abbandonato | sei giovani scoperti e denunciati per invasione

giovani denunciati a Como per invasione di terreni ed edifici: occupavano un edificio abbandonato nella notte. 🔗 Notizie.virgilio.it - Como, entrano di notte in un edificio abbandonato: sei giovani scoperti e denunciati per invasione Seiperdi terreni ed edifici: occupavano unnella. 🔗 Notizie.virgilio.it

Ne parlano su altre fonti

Como, fermato di notte con pinze e arnesi da scasso nello zaino: denunciato dopo un controllo in strada - Un 32enne marocchino è stato denunciato a Como per possesso di arnesi da scasso. Fermato durante un controllo notturno, era irregolare sul territorio. 🔗notizie.virgilio.it

DIRETTA Serie A, Como-Napoli 1-1: entrano Anguissa e Simeone – LIVE - Calciomercato.it vi offre il match del ‘Sinigaglia’ tra i biancoblu di Fabregas e gli azzurri di Conte in tempo reale Il Napoli è di scena sul campo del Como nel lunch match domenicale valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Manganiello della sezione di Pinerolo. 🔗calciomercato.it

Como, girano di notte tra le auto con pugnale e mazza nascosta: fermati due ragazzi, scatta la denuncia - Due giovani denunciati a Como per detenzione illegale di armi. Fermati durante un controllo notturno dalla Polizia di Stato. 🔗notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Como, entrano di notte in un edificio abbandonato: sei giovani scoperti e denunciati per invasione; I 6 ragazzini sorpresi dalla polizia in un edificio abbandonato: Siamo attratti dai luoghi desolati; Assalto nella notte alle poste di Tavernerio e Arosio: bancomat saltati in aria; Rebbio, le feste al freddo nelle case comunali di via Spartaco: Di notte anche 14 gradi. Anni senza manutenzione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Como, beccati di notte nella casa abbandonata alla polizia spiegano: “Ci piacciono questi edifici”. Denunciati - La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha denunciato in stato di libertà per invasione di terreni ed edifici, sei persone tutti cittadini italiani di seconda generazione. Verso le ... 🔗comozero.it

Como, trovati all’interno di uno stabile abbandonato di proprietà privata. Denunciati sei giovani - Trovati all’interno di uno stabile privato abbandonato, sei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono ... 🔗espansionetv.it

Ragazzini sorpresi dalla polizia in un edificio abbandonato: 6 denunce - Cinque di loro sono di Milano ma il controllo è scattato a Como: sono stati denunciati per invasione di terreni ed edifici. Alla polizia hanno detto polizia di essere "attratti dagli edifici abbandona ... 🔗milanotoday.it