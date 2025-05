Commissione Ue | Nessuna Offerta Formale agli USA per Bilanciare Squilibrio Commerciale

Offerta Formale agli Usa. Finora abbiamo discusso le aree in cui" noi "riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo e quindi dobbiamo sottolineare con fermezza che siamo pienamente coinvolti nelle nostre discussioni con gli Usa. Una soluzione negoziata rimane il nostro chiaro e preferibile esito". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, nel briefing con la stampa in merito all'idea che l'Ue acquisti più beni dagli Usa per Bilanciare lo Squilibrio Commerciale, di cui ha parlato il commissario Maros Sefcovic nell'intervista al Ft.

Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” - Il vicepremier Antonio Tajani sgombra il campo e replica alla Lega: a trattare, sui dazi Usa, sarà solo la Commissione Ue. Il ministro degli Esteri ha parlato ai giornalisti arrivando al Palazzo dei congressi a Roma dove si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia. Tajani ha sottolineato che la sua non è una posizione […] The post Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Migranti, nuove regole della Commissione Ue. Meloni: "Bene la lista dei Paesi sicuri" - Le richieste d'asilo saranno esaminate più velocemente. In gergo tecnico si chiamano «procedure accelerate di frontiera», non saranno più necessari tempi biblici per stabilire se un migrante ha diritto o meno di restare in Europa. Questa è una delle due novità inserite nel nuovo regolamento presentato ieri dalla Commissione Ue. L'altro aspetto, forse ancora più rilevante, è la definizione della lista dei Paesi sicuri dove si possono rimpatriare i clandestini, ovvero coloro che non hanno diritto a restare nell'Unione. 🔗iltempo.it

Dazi, Commissione Ue “Trump va nella direzione sbagliata, reagiremo” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea considera le tariffe commerciali “reciproche” proposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump “un passo nella direzione sbagliata. L’Ue resta impegnata a favore di un sistema commerciale globale aperto e prevedibile a vantaggio di tutti i partner”, si legge in una nota, che prosegue: “L’Ue mantiene alcune delle tariffe più basse al mondo e non vede alcuna giustificazione per l’aumento di quelle statunitensi sulle sue esportazioni. 🔗unlimitednews.it

