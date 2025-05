Commissione Ue | Nessuna offerta formale agli Usa negoziazioni in corso

offerta formale agli Usa. Finora abbiamo discusso le aree in cui" noi "riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo e quindi dobbiamo sottolineare con fermezza che siamo pienamente coinvolti nelle nostre discussioni con gli Usa. Una soluzione negoziata rimane il nostro chiaro e preferibile esito". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, nel briefing con la stampa in merito all'idea che l'ue acquisti più beni dagli Usa per bilanciare lo squilibrio commerciale, di cui ha parlato il commissario Maros Sefcovic nell'intervista al Ft. 🔗 Quotidiano.net - Commissione Ue: Nessuna offerta formale agli Usa, negoziazioni in corso "Dobbiamo essere molto chiari su questo: al momento non è stata fatta alcunaUsa. Finora abbiamo discusso le aree in cui" noi "riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo e quindi dobbiamo sottolineare con fermezza che siamo pienamente coinvolti nelle nostre discussioni con gli Usa. Una soluzione negoziata rimane il nostro chiaro e preferibile esito". Lo ha detto il portavoce dellaUe Olof Gill, nel briefing con la stampa in merito all'idea che l'ue acquisti più beni dUsa per bilanciare lo squilibrio commerciale, di cui ha parlato il commissario Maros Sefcovic nell'intervista al Ft. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Commissione Ue: Nessuna Offerta Formale agli USA per Bilanciare Squilibrio Commerciale - "Dobbiamo essere molto chiari su questo: al momento non è stata fatta alcuna offerta formale agli Usa. Finora abbiamo discusso le aree in cui" noi "riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo e quindi dobbiamo sottolineare con fermezza che siamo pienamente coinvolti nelle nostre discussioni con gli Usa. Una soluzione negoziata rimane il nostro chiaro e preferibile esito". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, nel briefing con la stampa in merito all'idea che l'Ue acquisti più beni dagli Usa per bilanciare lo squilibrio commerciale, di cui ha parlato il commissario ... 🔗quotidiano.net

Commissione Ue: Nessuna offerta formale agli Usa, negoziati in corso - Dobbiamo essere molto chiari su questo: al momento non è stata fatta alcuna offerta formale agli Usa. Finora abbiamo discusso le aree in cui noi riteniamo di poter potenzialmente trovare un accordo e quindi dobbiamo sottolineare con fermezza che siamo pienamente coinvolti nelle nostre discussioni con gli Usa. Una soluzione negoziata rimane il nostro chiaro e preferibile esito." Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill, nel briefing con la stampa in merito all'idea che l'ue acquisti più beni dagli Usa per bilanciare lo squilibrio commerciale, di cui ha parlato il commissario ... 🔗quotidiano.net

Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” - Il vicepremier Antonio Tajani sgombra il campo e replica alla Lega: a trattare, sui dazi Usa, sarà solo la Commissione Ue. Il ministro degli Esteri ha parlato ai giornalisti arrivando al Palazzo dei congressi a Roma dove si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia. Tajani ha sottolineato che la sua non è una posizione […] The post Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ue, 'nessuna offerta formale su maggiori acquisti beni Usa'; Ue, nessuna offerta formale su maggiori acquisti beni Usa; Ue, nessuna offerta formale su maggiori acquisti beni Usa (2); Migranti, la Commissione Ue propone una lista di paesi sicuri. Nessuno in carcere dopo le proteste nel Cpr in Albania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Commissione Ue: Nessuna offerta formale agli Usa, negoziati in corso - Olof Gill della Commissione Ue smentisce offerte formali agli Usa, puntando su negoziati per risolvere lo squilibrio commerciale. 🔗quotidiano.net

Dazi, Ue pronta a fare un’offerta da 50 miliardi di euro a Trump - Il commissario europeo per il commercio Maros Sefcovic in un’intervista al Financial Times sottolinea che Bruxelles non accetterà tariffe del 10% su nessun bene prodotto nell’Ue ... 🔗milanofinanza.it

Dazi, l’offerta dell’Ue a Trump: “Maggior import dagli Usa per 50 miliardi ma via le tariffe al 10%” - ROMA – Più importazioni di gas naturale liquefatto, soia e altri prodotti agricoli, per andare a riequilibrare il surplus commerciale con gli Stati Uniti, fino a 50 miliardi di euro. Il commissario eu ... 🔗informazione.it