Commette tre rapine in 20 minuti Sparito da 20 giorni la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa

rapine in 20 minuti nella zona di Roma est. Tutte armato di collo di bottiglia. A bloccare gli intenti dell'uomo, un 32enne, sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che, una volta portato in caserma, hanno ricostruito la storia, una vicenda dai contorni delicati. Quell'uomo. 🔗 Romatoday.it - Commette tre rapine in 20 minuti. Sparito da 20 giorni, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa Ha commesso trein 20nella zona di Roma est. Tutte armato di collo di bottiglia. A bloccare gli intenti dell'uomo, un 32enne, sono stati i carabinieri di Tor Bella Monaca che, una volta portato in caserma, hanno ricostruito la storia, una vicenda dai contorni delicati. Quell'uomo. 🔗 Romatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

In 20 massacrano tre ragazzi in un parco all’Acquedotto Alessandrino: ipotesi aggressione razzista - Si sono schierati in 20 contro tre ragazzi originari del Bangladesh, fra cui un minorenne al parco domenica scorsa. Poi hanno iniziato a massacrarli di botte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Rapine violente nel Cuneese, misure cautelari per tre minorenni - Vittime erano per lo più studenti quindicenni, talvolta frequentanti gli stessi istituti scolastici dei minori indagati, che venivano malmenati e derubati 🔗imolaoggi.it

Rapine, furti e armi in stazione: per tre persone scattano le manette - Furti e rapine nelle stazioni di Milano. Venerdì scorso la polizia ha arrestato una donna e fermato due ragazzi. Inoltre, un giovane di 18 anni è stato denunciato per porto abusivo di armi perché viaggiava con una katana. Gli interventi sono stati possibili grazie anche al piano 'stazioni sicure'... 🔗milanotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Commette tre rapine in 20 minuti. Sparito da 20 giorni, la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa; SCOMPARE DA LATINA PER GIORNI, POI 3 RAPINE PER STRADA IN 10 MINUTI A TOR BELLA MONACA: IN ARRESTO 32ENNE; Indice della criminalità 2024 provincia per provincia | Il Sole 24 ORE; Commette 10 reati in 6 mesi tra furti aggravati e rapine: arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Accusato e condannato per tre rapine, “ma non sapeva di essere a processo” - Arrestato e scarcerato in Francia: la corte d’appello dispone un nuovo giudizio. I giudici fiorentini hanno accolto la richiesta di rescissione del giudicato ... 🔗msn.com

Latina, arrestati i colpevoli delle rapine in centro: sono tre 20enni nordafricani - Tre giovani di 20 anni, tutti di origine nordafricana, ritenuti responsabili di due rapine a mano armata avvenute in centro a Latina, sono stati arrestati dalla polizia. I tre erano già noti alle ... 🔗latinacorriere.it