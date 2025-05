Commercialisti dissesto comunale e liquidazione | esperti a confronto a Napoli

Il dissesto finanziario degli enti locali rappresenta oggi una delle sfide più complesse per le amministrazioni pubbliche italiane: non si tratta soltanto di numeri e bilanci, ma di servizi essenziali alla vita quotidiana dei cittadini, di scuole, strade e manutenzione del territorio. Quando un comune non è più in grado di far fronte ai propri debiti, entra in gioco l'Organo Straordinario di liquidazione (OSL), un organismo dotato di poteri speciali e responsabile del percorso di risanamento e della gestione delle procedure di liquidazione. Comprendere a fondo le funzioni e le modalità operative dell'OSL è dunque fondamentale per garantire trasparenza, efficienza e tutela dei creditori, nonché per restituire alle comunità locali un'amministrazione capace di ripartire con basi solide". Lo afferma Eraldo Turi, presidente dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presentando il convegno che si terrà a Napoli, lunedì 5 maggio 2025, dalle ore 9:00, nella sala conferenze dell'Odcec partenopeo a Palazzo Calabritto (piazza dei Martiri, 30).

