comicon il 3 maggio lillo e frank matano per l anteprima della serie il baracchino

Movieplayer al Comicon Napoli 2025, al via oggi la XXV edizione: ecco il programma di giovedì 1° maggio - Il 1° Maggio si alza il sipario su Comicon Napoli 2025, arrivato alla XXV edizione: quest'anno ospiti e numeri da record, con tutti i biglietti esauriti per tutta la durata del festival. Il Comicon Napoli 2025 inaugura oggi, giovedì 1° maggio, la sua 25a edizione con una parata di star tra musica, manga e celebrazioni pop. Attesi ospiti internazionali, anteprime e panel da tutto esaurito in una giornata che promette di lasciare il segno. 🔗movieplayer.it

Comicon Napoli, domani Lillo e Frank Matano: anteprima di Absolute Batman - Tempo di lettura: 9 minutiProsegue con nuovi eventi e ospiti imperdibili la XXV edizione di COMICON Napoli (fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare): domani, sabto 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. Lillo e Frank Matano insieme con i registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola presenteranno in esclusiva i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con un cast di voci irresistibili e disponibile su Prime Video dal 3 giugno (ore 14. 🔗anteprima24.it

Boom di presenze al Comicon Napoli 2025, il programma di venerdì 2 maggio - Domani venerdì 2 maggio seconda giornata densa di ospiti e appuntamenti imperdibili a COMICON Napoli (XXV edizione fino al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare). Grande attesa per il ritorno dei The Jackal, la content factory formata da Ciro Priello, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Gianluca Fru, che presenterà in esclusiva, all’Auditorium del Teatro Mediterraneo (ore […] 🔗2anews.it

Comicon edizione da record, sabato 3 maggio duetto Altan Zerocalcare - Ad Altan premio speciale alla carriera. incontro co l'autore della serie The Boys Imperdibile la Cosplay Challenge pro, gara ricca di colpi di scena che dalle 16.30 animerà l’Auditorium Napoli. Proseg ... 🔗msn.com