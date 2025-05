Comicon ad Altan il premio speciale alla carriera | incontro con Zerocalcare

Comicon Napoli (fino al 4 maggio alla Mostra d'Oltremare): domani, sabato 3 maggio, numerose anteprime esclusive, incontri e momenti dedicati alla musica e al cosplaying. Lillo e Frank Matano insieme con i registi Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola presenteranno in esclusiva i primi due episodi de Il Baracchino, nuova serie italiana di animazione con un cast di voci irresistibili e disponibile su Prime Video dal 3 giugno (ore 14 – Auditorium). La leggenda del fumetto e della satira Altan riceverà il premio speciale Comicon 2025 alla carriera. Il Maestro dialogherà con Zerocalcare tra disegno, fumetto e politica, un evento speciale tra i protagonisti di due (e più) generazioni di fumetto italiano (ore 18 – Sala Andrea Pazienza). In anteprima italiana a Comicon Napoli debutterà l'atteso primo volume di Absolute Batman, la serie a fumetti più venduta negli U.

