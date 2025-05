Comicon 2025 Tra Harry Potter e Star Wars arriva anche il ministro Giuli | Napoli e' giovane e dinamica piena di promesse | VIDEO

Napolitoday.it - Comicon 2025. Tra Harry Potter e Star Wars, arriva anche il ministro Giuli: "Napoli e' giovane e dinamica, piena di promesse" | VIDEO C'e' lo stand del ministero della Cultura a dimostrazione del fatto che l'attenzione che il nostro ministero ha una maggiore attenzione rispetto ai giovani e al linguaggio del fumetto, che e' un linguaggio di creativita' contemporanea formidabile e che intercetta le aspirazioni, i desideri e. 🔗 Napolitoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Comicon 2025: inizia il conto alla rovescia aspettando Max Pezzali, Harry Potter e le sfilate cosplay | VIDEO - La grande festa del Comicon 2025 sta per iniziare. Per queste nozze d'argento tutto è pronto con i suoi oltre 600 eventi, 18 mostre e anteprime tra serie tv e cinema e ovviamente i disegnatori che incotrano da vicino il pubblico, rivelando chicche e confronti tra loro dando vita a dei veri e... 🔗napolitoday.it

Harry Potter torna in TV: John Lithgow verso il ruolo di Silente, riprese al via nel 2025 - La serie TV di Harry Potter in sviluppo presso HBO (per la piattaforma Max) inizia a prendere forma concreta. La notizia più sorprendente riguarda il professor Albus Silente (Dumbledore): l’attore veterano John Lithgow – sei volte vincitore dell’Emmy – sarebbe in trattative finali per interpretare il celebre Preside di Hogwarts?. Secondo fonti vicine alla produzione, […] L'articolo Harry Potter torna in TV: John Lithgow verso il ruolo di Silente, riprese al via nel 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

GUIDA TV 13 FEBBRAIO 2025: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI HARRY POTTER - Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 20:40 01:10 75°Festival di Sanremo* DopoFestival Talent Show Rai2 21:20 01:30 Squadra Speciale Cobra 11 Generazione Z Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:50 La Caduta: Gli Ultimi Giorni di Hitler Tg3 Linea Notte Film Rubrica Rete 4 21:25 00:55 Dritto e Rovescio Drive Up Talk Show Rubrica Canale 5 21:35 01:35 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:20 00:00 Harry Potter e l’Ordine della Fenice The Divergent Series: ... 🔗bubinoblog

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Comicon 2025. Tra Harry Potter e Star Wars, arriva anche il ministro Giuli: Napoli e' giovane e dinamica, piena di promesse | VIDEO; Napoli COMICON 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla 25^ edizione!; Comicon 2025, a Napoli è già sold out; Comicon, Max Pezzali: Il prossimo anno canterò al Maradona. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Comicon 2025. Tra Harry Potter e Star Wars, arriva anche il ministro Giuli: "Napoli e' giovane e dinamica, piena di promesse" | VIDEO - Come sempre tutti e 4 giorni del Comicon è andato sold out come indicano anche la presenza di circa 183.000 visitatori per la XXV edizione dell’ International Pop Culture Festival alla Mostra ... 🔗napolitoday.it

Comicon 2025: inizia il conto alla rovescia aspettando Max Pezzali, Harry Potter e le sfilate cosplay | VIDEO - Napoli Comicon 2025 con le Cosplayer vincitrici del Contest ... L'omaggio a David Lynch, Harry Potter e The Last of us Cinema e serie tv, da anni, sono pilastri del Napoli Comicon. 🔗napolitoday.it

Boom di presenze al Comicon Napoli 2025, il programma di venerdì 2 maggio - Nel programma di domani, un evento speciale per gli appassionati di videogame e non solo: per la prima volta in Italia arriva il leggendario game designer di ... 🔗2anews.it