Come si chiamerà la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe | il significato del nome

Giulia De Lellis e Tony Effe hanno confermato la gravidanza: diventeranno presto genitori di una bimba che chiameranno Priscilla. 🔗 Dehanno confermato la gravidanza: diventeranno presto genitori di una bimba che chiameranno Priscilla. 🔗 Fanpage.it

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori, arriva l’annuncio ufficiale: è una femmina e si chiamerà Priscilla - Adesso non ci sono più dubbi: Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori. L’influencer e il rapper, infatti, dopo settimane di indiscrezioni hanno confermato la gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Con una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram, che la ritraggono insieme al suo compagno ma soprattutto con il pancione in bella vista, l’influencer ha confermato i numerosi rumors che la volevano incinta e al terzo mese di gravidanza. 🔗tpi.it

Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata - Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la recente paparazzata che confermerebbe la gravidanza L'articolo Aurora Ramazzotti prende le parti di Giulia De Lellis dopo la paparazzata proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

