Come prevenire furti e truffe un incontro pubblico sulla sicurezza con i Carabinieri

incontro dedicato alla sicurezza. Il maresciallo Francesco Camastra, capo della stazione dei Carabinieri di Russi, interverrà per rispondere alle domande. 🔗 Ravennatoday.it - Come prevenire furti e truffe, un incontro pubblico sulla sicurezza con i Carabinieri Il Consiglio di zona di Chiesuola-Pezzolo-Prada organizza per martedì 6 maggio, al Circolo Anspi di Pezzolo, in via Chiesuola 67 (ore 21) undedicato alla. Il maresciallo Francesco Camastra, capo della stazione deidi Russi, interverrà per rispondere alle domande. 🔗 Ravennatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

A Pollutri un incontro per prevenire truffe e furti ai danni di anziani - L'amministrazione comunale di Pollutri, in collaborazione con il Circolo Anziani "I Sempre Giovani", la caserma dei carabinieri di Casalbordino e l'Osservatorio regionale della Legalità, organizza un incontro per prevenire truffe e furti ai danni soprattutto di anziani e cittadini in condizione... 🔗chietitoday.it

“Stop truffe agli anziani”, un incontro con i Carabinieri al centro sociale per prevenire i raggiri - Lunedì 17 marzo alle ore 15 al centro sociale “Cesenatico Insieme” di viale Torino è previsto l’incontro “Stop truffe agli anziani”, un momento organizzato dalla Compagnia dei Carabinieri di Cesenatico in collaborazione con il Comune di Cesenatico per fornire consigli pratici per contrastare un... 🔗cesenatoday.it

Ancora un focus per prevenire le truffe agli anziani: incontro del Siap - BRINDISI - Dopo il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (leggi l'articolo), altro focus a Brindisi per contrastare le truffe agli anziani. Una sala gremita del teatro nell'oratorio dei Salesiani ha accolto il convegno organizzato dalla segreteria provinciale del... 🔗brindisireport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Come prevenire furti e truffe, un incontro pubblico sulla sicurezza con i Carabinieri; Savigliano: Carabinieri per la prevenzione di truffe e furti; Un incontro su come prevenire truffe e furti; Prevenire furti e truffe agli anziani, incontro pubblico con carabinieri e Osservatorio legalità. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Come difendersi dalle truffe e dai furti": incontro mercoledì 7 maggio - "Come difendersi dalle truffe e dai furti": le Forze dell'ordine incontrano la popolazione a Castelmarte mercoledì 7 maggio alle 20.30. 🔗primacomo.it

Savigliano, un incontro su come prevenire truffe e furti - Un incontro aperto alla cittadinanza in cui verranno dati utili suggerimenti per un'efficace prevenzione dei reati di furti e truffe. È quanto in programma per mercoledì 30 aprile, alle 15.30, presso ... 🔗cuneodice.it

Prevenire le truffe agli anziani, nuovo incontro informativo a Squillace - Continua l’ attività informativa dell’Arma dei Carabinieri per prevenire e contrastare i reati che colpiscono in particolare le persone anziane. I Carabinieri sono impegnati a incontrare periodicament ... 🔗cn24tv.it