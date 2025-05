Come la Francia ci ha fregato due volte | lo scandalo STM-Fincantieri di cui nessuno parla

Durante il consiglio consultivo tenutosi martedì sera, è fallito per la seconda volta il tentativo di nominare Marcello Sala nel comitato di sorveglianza della società. La proposta era già stata bocciata a marzo a causa del veto della componente francese, e questa volta nemmeno si è ottenuto l'inserimento della nomina nell'ordine del giorno della prossima assemblea degli azionisti. In questa storia, l'Italia viene così fregata due volte dalla Francia, in una partita politica gestita malissimo fin dal principio, nel 2018. E ora vedremo perché. Intanto, un comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) ha annunciato l'uscita del capo dipartimento dell'economia, che passerà nel Cda di Nexi.

