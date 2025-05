Come il Palestina libera dei Patagarri al concerto del Primo maggio sta facendo infuriare Destra e Comunità ebraica

Palestina libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma, i Patagarri sono l'obiettivo delle critiche della Comunità ebraica in Italia ma anche della Destra.

I Patagarri al concerto del primo maggio: "Palestina libera". La comunità ebraica: "Macabro, siamo attoniti" - Indignazione della comunità ebraica per l'esibizione dei Patagarri al concertone del primo maggio a Roma. La band di quattro giovani milanesi ha cantato "Free Paletsinje, Palestina libera!", usando le note di "Haga Nagila", un brano della tradizione ebraica ispirato a una melodia popolare ucraina... 🔗europa.today.it

“Palestina libera” sulle note di una canzone ebraica: al concerto del Primo Maggio scoppia il caso Patagarri - Milano – In tanti aspettavano al varco Ghali, probabilmente, invece l’uscita che ha suscitato polemiche al tradizionale concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma è arrivata dai Patagarri. “Finché ogni popolo non sarà libero di autodeterminarsi e di vivere in pace, non potremo essere allegri. E quindi vi chiedo di ripetere con me: Free Palestine, Palestina libera", ha detto sul palco Francesco Parazzoli, frontman del gruppo milanese rilevazione dell’edizione 2024 di X Factor. 🔗ilgiorno.it

Concerto primo maggio, I Patagarri: “Palestina libera”. Comunità ebraica: “Ignobile” - (Adnkronos) – Polemiche per l'esibizione dei Patagarri al concerto del primo maggio a San Giovanni, a Roma. La band intona 'Palestina libera' durante lo show. Durissima la reazione di Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma. "Appropriarsi della nostra cultura, delle melodie a noi più care, per invocare la nostra distruzione, è ignobile. C'è […] L'articolo Concerto primo maggio, I Patagarri: “Palestina libera”. 🔗.com

Come il Palestina libera dei Patagarri al concerto del Primo maggio sta facendo infuriare Destra e Comunità ebraica - Dopo l'urlo Palestina libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma, i Patagarri sono l'obiettivo delle critiche della Comunità ebraica in Italia ... 🔗fanpage.it

Concerto 1 Maggio, i media israeliani attaccano i Patagarri: “Antisemitismo mascherato da performance” - “Una canzone popolare ebraica trasformata in un inno di Hamas”, scrive il Times of Israel in un lungo articolo di critica all'organizzazione dell'evento ... 🔗ilfattoquotidiano.it

I Patagarri urlano Palestina libera al concerto del Primo maggio: “La musica non può dimenticare gli ultimi” - I Patagarri hanno spiegato come mai hanno voluto urlare Palestina Libera sul palco del concerto del Primo maggio di Roma: "La musica non può dimenticare ... 🔗fanpage.it