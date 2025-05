Colpo Napoli il nuovo obiettivo arriva dalla Ligue 1 | può sostituire un azzurro!

Napoli è concentrato anche sul calciomercato. Nelle ultime ore, sarebbe emerso un importante nome che potrebbe aiutare la causa partenopea. La stagione in corso sta consacrando il Napoli come uno dei migliori club in Italia. La squadra azzurra, grazie all'avvento di Antonio Conte in panchina, è riuscita a tornare subito all'apice della Serie A. La missione, ovviamente, non è ancora terminata in quanto nelle prossime settimane verrà deciso il futuro. Infatti, oltre all'obiettivo Scudetto, tra le file azzurre si starebbe parlando anche del prossimo mercato estivo. Da questo, infatti, passeranno gli obiettivi futuri. Non a caso, il DS Manna starebbe seguendo un profilo importantissimo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Conte.Chevalier nel mirino del Napoli: sostituirà Meret?In casa Napoli c'è un grosso interrogativo in vista della prossima stagione: chi sarà l'estremo difensore azzurro? Tutti gli indizi portano ad Alex Meret, ma la situazione è molto più complessa di come sembra.

