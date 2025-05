Colombacci in Emilia-Romagna il Tar dà il via libera all’abbattimento

libera all’abbattimento dei Colombacci, nonostante le grida di protesta dei cacciatori. L’ok deriva dalla sentenza del Tar Emilia-Romagna che ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni di cacciatori - libera Caccia, Italcaccia, il Club veneto del Colombaccio e il Club italiano del Colombaccio -, che avevano chiesto di sospendere il Piano regionale quinquennale di controllo del Colombaccio, entrato in vigore il primo aprile scorso.E’ di fatto, insomma, un braccio di ferro tra agricoltori da una parte e cacciatori dall’altra. In particolare Confagricoltura regionale si era schierata dalla parte della Regione, difendendo la validità della norma e presentando il ricorso al Tar che oggi è stato accolto “al fine di proteggere produzioni agricole, redditi e posti di lavoro”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Colombacci, in Emilia-Romagna il Tar dà il via libera all’abbattimento Bologna, 2 maggio 2025 – Viadei, nonostante le grida di protesta dei cacciatori. L’ok deriva dalla sentenza del Tarche ha rigettato il ricorso presentato da alcune associazioni di cacciatori -Caccia, Italcaccia, il Club veneto delo e il Club italiano delo -, che avevano chiesto di sospendere il Piano regionale quinquennale di controllo delo, entrato in vigore il primo aprile scorso.E’ di fatto, insomma, un braccio di ferro tra agricoltori da una parte e cacciatori dall’altra. In particolare Confagricoltura regionale si era schierata dalla parte della Regione, difendendo la validità della norma e presentando il ricorso al Tar che oggi è stato accolto “al fine di proteggere produzioni agricole, redditi e posti di lavoro”. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Ne parlano su altre fonti

Diritto di accesso agli atti scolastici da parte dei genitori: lo stabilisce una sentenza del Tar Lazio - Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 2884/2025, ha riaffermato un principio fondamentale: il diritto di difesa dei genitori può prevalere sulla riservatezza delle istituzioni scolastiche. Questo principio si è concretizzato in un caso che ha visto due genitori fare ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e un Istituto Comprensivo. La questione riguarda un episodio […] The post Diritto di accesso agli atti scolastici da parte dei genitori: lo stabilisce una sentenza del Tar Lazio first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Dimensionamento scolastico: Tar Abruzzo dà ragione alla Regione, respinte le richieste di sospensiva - Vittoria per la Regione Abruzzo al Tar in merito al Piano di dimensionamento scolastico 2025-2026. Il Tar ha infatti rigettato le richieste di sospensiva presentate dalla Provincia di Chieti e da alcuni comuni del Chietino (Vasto, Miglianico e Quadri). L'articolo Dimensionamento scolastico: Tar Abruzzo dà ragione alla Regione, respinte le richieste di sospensiva sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Il Tar dà ragione al Comune. Via libera a case, negozi e parco: "Rinasce un’area degradata" - Via libera per il progetto di edilizia residenziale di via Manara-Milazzo a Monza, che tante sollevazioni ha provocato nel quartiere San Biagio. Il Tar ha dato l’ok al Comune, decretando la sua vittoria della controversia giudiziaria con alcuni cittadini, che ha determinato la sospensione del piano dei lavori per circa sei mesi. L’anno scorso per dire no ai due nuovi grandi condomini (di 7 piani) previsti al posto dell’attuale area industriale dismessa si è costituito l’apposito Comitato Via Manara-Via Milazzo, il quale a luglio incontrò l’amministrazione per chiedere modifiche al progetto ... 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Colombacci, in Emilia-Romagna il Tar dà il via libera all’abbattimento; Colombacci ed Emilia Romagna, il 30 aprile si discute il ricorso di ANLC al TAR; Libera Caccia annuncia ricorso contro il controllo del colombaccio in Emilia Romagna; Colombaccio Emilia Romagna. Bruzzone pessimo esempio di gestione faunistica. 🔗Se ne parla anche su altri siti