Collina Liquorini uomo cade in una zona impervia | salvato dai Vigili del Fuoco

Collina Liquorini, ad Avellino. Intorno alle 20:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere un uomo di circa sessant’anni, residente in contrada San Tommaso, caduto in una zona boscata e particolarmente impervia.A segnalare la presenza dell’uomo in difficoltà sono stati alcuni passanti, insospettiti dalle grida d’aiuto. Le squadre di soccorso, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare un’area fitta di vegetazione, che è stata in parte rimossa per raggiungere il ferito. L’uomo, bloccato a terra e impossibilitato a rialzarsi da solo a causa del terreno sconnesso e delle sue condizioni fisiche, è stato messo in sicurezza dai soccorritori.Dopo il recupero, è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha riscontrato soltanto lievi escoriazioni dovute ai rovi e alle piante spinose presenti lungo il sentiero. 🔗 Anteprima24.it - Collina Liquorini, uomo cade in una zona impervia: salvato dai Vigili del Fuoco Tempo di lettura: < 1 minutoAttimi di apprensione nella serata di ieri, primo maggio, in località, ad Avellino. Intorno alle 20:30, idelsono intervenuti per soccorrere undi circa sessant’anni, residente in contrada San Tommaso, caduto in unaboscata e particolarmente.A segnalare la presenza dell’in difficoltà sono stati alcuni passanti, insospettiti dalle grida d’aiuto. Le squadre di soccorso, giunte tempestivamente sul posto, hanno dovuto affrontare un’area fitta di vegetazione, che è stata in parte rimossa per raggiungere il ferito. L’, bloccato a terra e impossibilitato a rialzarsi da solo a causa del terreno sconnesso e delle sue condizioni fisiche, è stato messo in sicurezza dai soccorritori.Dopo il recupero, è stato affidato alle cure del personale del 118, che ha riscontrato soltanto lievi escoriazioni dovute ai rovi e alle piante spinose presenti lungo il sentiero. 🔗 Anteprima24.it

