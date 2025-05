Colleferro Domenica 4 Maggio alle ore 17 al Teatro Vittorio Veneto Concerto Open Day di Musica moderna dell’Accademia Musicale Ars Nova

Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. Ecco le zone interessate - Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica L'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. 🔗.com

A Domenica In Davide Maggio discute con Elodie e punzecchia Giorgia e Gaia - Come da tradizione, la puntata di Domenica In di ieri, domenica 16 febbraio, si è svolta dal Teatro Ariston ed è stata incentrata sull’edizione appena terminata del Festival di Sanremo. I Big in gara si sono alternati sul palco che li ha ospitati da martedì a sabato e hanno risposto alle domande dei giornalisti lì presenti. Tra di loro, c’era anche Davide Maggio, fondatore dell’omonimo blog, che si è trovato a discutere più volte, nel corso della puntata, con le artiste di Sanremo 2025, in particolare Elodie, Giorgia e Gaia. 🔗metropolitanmagazine.it

Colleferro. Auditorium Fabbrica della Musica. Domenica 23 Febbraio alle ore 17 concerto di beneficenza de “I Decadanza” in favore di Emergency - Cronache Cittadine COLLEFERRO – È un appuntamento da non perdere quello di Domenica 23 Febbraio alle ore 17 – presso l’Auditorium Fabbrica L'articolo Colleferro. Auditorium Fabbrica della Musica. Domenica 23 Febbraio alle ore 17 concerto di beneficenza de “I Decadanza” in favore di Emergency sembra essere il primo su Cronache Cittadine. 🔗cronachecittadine.it

Colleferro ha ricordato i suoi cittadini militari e civili internati nei lager durante l’occupazione nazifascista - COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Domenica 27 Aprile, nella splendida Aula Consiliare del Comune di Colleferro, si è tenuto l’ultimo degli incontri programmati per celebrare la ricorrenza del 25 Aprile ... 🔗informazione.it

Colleferro. Premio Strega 2025. La presentazione dei 12 candidati Sabato 3 Maggio ore 17.30 al Teatro Comunale Vittorio Veneto - COLLEFERRO – Tra le 81 opere proposte quest’anno dagli Amici della domenica (un corpo elettorale di quattrocento donne e uomini di cultura), il Comitato direttivo del Premio Strega – composto da Pietr ... 🔗informazione.it