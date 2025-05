Collecchio auto contro moto lungo la strada per Ozzano | motociclista grave

grave incidente stradale ad Ozzano Taro, frazione del comune di Collecchio. Erano da poco passate le 19.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate, mentre percorrevano strada nazionale Ovest. Ad avere la. 🔗 Parmatoday.it - Collecchio, auto contro moto lungo la strada per Ozzano: motociclista grave Nella serata di giovedì 1° maggio si è verificato unincidentele adTaro, frazione del comune di. Erano da poco passate le 19.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'e unasi sono scontrate, mentre percorrevanonazionale Ovest. Ad avere la. 🔗 Parmatoday.it

