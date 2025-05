Collaboratore scolastico trova portafoglio con 3 500 euro e lo restituisce | esempio di onestà a Modica

Una storia di autentica onestà arriva dalla Sicilia, dove un Collaboratore scolastico di Modica si è reso protagonista di un gesto raro e virtuoso. Dopo aver trovato un portafoglio pieno di contanti, documenti e carte di credito, non ha esitato un attimo e lo ha consegnato immediatamente alla Polizia. Un gesto che ha commosso una.

Collaboratore scolastico trova un portafoglio con 3.500 euro e lo restituisce: la turista ricompensa il suo altruismo, la polizia lo elogia e la storia diventa simbolo di integrità e correttezza - Una bella storia di onestà dalla Sicilia. Martedì scorso, al termine delle lezioni, un collaboratore scolastico di un istituto scolastico di Modica, dopo aver concluso il proprio turno di lavoro, si è fermato presso un distributore di carburante per fare rifornimento. L'articolo Collaboratore scolastico trova un portafoglio con 3.500 euro e lo restituisce: la turista ricompensa il suo altruismo, la polizia lo elogia e la storia diventa simbolo di integrità e correttezza sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

