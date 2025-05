Codogno travolto e ucciso da un treno in stazione | interrotta la linea tra Milano e Piacenza

treno regionale, oggi pomeriggi,o nella stazione ferroviaria di Codogno.La circolazione dei convogli sulla linea Milano-Piacenza è stata interrotta in entrambe le direzioni e alcuni treni previsti sulla direttrice Codogno-Pavia sono stati cancellati. Sul posto, in piazza Cadorna, sono subito arrivati i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due equipaggi: per l'uomo non c'era più niente da fare.Sul posto anche la polizia ferroviaria, che dovrà chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. 🔗 Ilgiorno.it - Codogno, travolto e ucciso da un treno in stazione: interrotta la linea tra Milano e Piacenza Lodi, 2 maggio 2025 – Tragedia nel Lodigiano: una persona è morta investita da unregionale, oggi pomeriggi,o nellaferroviaria di.La circolazione dei convogli sullaè statain entrambe le direzioni e alcuni treni previsti sulla direttrice-Pavia sono stati cancellati. Sul posto, in piazza Cadorna, sono subito arrivati i soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con due equipaggi: per l'uomo non c'era più niente da fare.Sul posto anche la polizia ferroviaria, che dovrà chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. 🔗 Ilgiorno.it

