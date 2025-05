Code per 7 chilometri tra Montebello e Soave per un incidente in A4

chilometri di lunghezza la coda che si è formata prima di mezzogiorno sull'autostrada A4. Un incidente con conseguenze poco gravi per gli automobilisti coinvolti ha però avuto serie ripercussioni sul traffico autostradale nella tarda mattinata di oggi, 2 maggio. Sulla corsia. 🔗 Veronasera.it - Code per 7 chilometri tra Montebello e Soave per un incidente in A4 Ha superato i 7di lunghezza la coda che si è formata prima di mezzogiorno sull'autostrada A4. Uncon conseguenze poco gravi per gli automobilisti coinvolti ha però avuto serie ripercussioni sul traffico autostradale nella tarda mattinata di oggi, 2 maggio. Sulla corsia. 🔗 Veronasera.it

Tangenziale e A4, due incidenti in pochi minuti: caos traffico, code di 9 chilometri - Un incidente avvenuto poco dopo le 8 di oggi, giovedì 3 aprile, ha mandato in tilt il traffico, in direzione Milano, dell'autostrada A4. Lo schianto, che ha coinvolto 4 auto, è avvenuto in territorio di Calcinato, provocando code fino a 9 chilometri nel tratto compreso tra Desenzano e Brescia Est... 🔗bresciatoday.it

Bologna: un altro incidente in tangenziale, code fino a 5 chilometri - Bologna, 4 aprile 2025 – Altro incidente, sempre in tangenziale direzione nord, all’altezza dell’uscita 4 bis dell’aeroporto Marconi. Dopo quello di stamattina che ha coinvolto una Fiat, qualche metro prima, ecco un tamponamento direzione Casalecchio tra due veicoli nella corsia di sorpasso. E anche sto giro lunghe code e traffico in tilt, con cinque chilometri di rallentamenti. Sul posto è intervenuta subito la Polizia Stradale con gli agenti che hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza la zona dell’incidente. 🔗ilrestodelcarlino.it

Cupra Marittima, camion in fiamme nella galleria (ora chiusa) dell?autostrada A14: code fino a 8 chilometri, giornata infernale in autostrada - CUPRA MARITTIMA È stato un lunedì da bollino nero per coloro che hanno percorso l?autostrada A14 nel tratto marchigiano. Un incidente mortale nei pressi di Pesaro, a Gradara (un... 🔗corriereadriatico.it

A4, incidente tra Montebello e Soave: 7 chilometri di coda verso Milano - Traffico in aumento lungo l’autostrada A4 a causa di un incidente: segnalate lunghe code tra Montebello e Soave in direzione Milano ... 🔗vicenzatoday.it