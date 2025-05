Coccaglio incendio in una villetta | famiglia resta senza casa Denunciato un uomo

Coccaglio (Brescia), 2 maggio 2025 – Non è stato un incidente, ma un gesto deliberato quello che ha causato la distruzione di una villetta in Franciacorta, dove per fortuna in quel momento non c'era nessuno. Un uomo è già stato Denunciato.Si tratterebbe di una persona con problemi psichiatrici di cui non sono state fornite le generalità. Lo confermano le indagini dei carabinieri sul rogo che ieri, 1 maggio, ha ridotto in cenere la bella abitazione di Coccaglio, lasciando una famiglia senza casa. I fatti sono accaduti in zona residenziale e al momento non si conoscono i motivi per cui la persona denunciata avrebbe appiccato le fiamme, anche se la prima ricostruzione suggerisce che esse siano partite dall'esterno, precisamente dal porticato della villa, lasciando adito a pensare che la colpa sia di terzi.

