Cocaina in auto e una pistola con matricola abrasa in abitazione nei guai 22enne

pistola. L’arma è stata trovata dai carabinieri della Sezione radiomobile di Campi Salentina, nel corso di un controllo nato per strada e conclusosi. 🔗 Lecceprima.it - Cocaina in auto e una pistola con matricola abrasa in abitazione, nei guai 22enne CAMPI SALENTINA – Nonostante l’età particolarmente giovane, annovera già precedenti per spaccio. E ora, dovrà rispondere anche del possesso di una. L’arma è stata trovata dai carabinieri della Sezione radiomobile di Campi Salentina, nel corso di un controllo nato per strada e conclusosi. 🔗 Lecceprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

In A14 a tutta velocità con la pistola in auto. E in casa aveva un etto di cocaina - Bologna, 18 aprile 2025 - Correva a forte velocità in autostrada da Forlì verso Bologna e quando due equipaggi della Polizia stradale l'ha fermato, facendolo accostare in una piazzola di sosta a Comune di Castel San Pietro Terme, dentro l'auto è stata trovata una pistola con matricola abrasa nascosta nell'imbottitura del sedile. A bordo c'era un uomo, che si è scoperto essere un moldavo classe 2000 con un precedente per rapina consumata nell'agosto 2024 in provincia di Bologna. 🔗ilrestodelcarlino.it

Catania, Pigno: spacciavano droga e avevano una pistola con matricola abrasa. Arrestati in due - Nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, che si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio portato avanti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzato a colpire le piazze di spaccio e a contrastare il possesso illegale di armi, strumenti frequentemente utilizzati per garantire protezione e dominio da parte di soggetti legati alla criminalità, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno arrestato in flagranza di reato due pregiudicati di 20 e 29 anni, entrambi residenti nel ... 🔗dayitalianews.com

In auto con pasticche, coltelli, manganelli e cocaina: arrestato 40enne - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato un 40enne di origine straniera, ritenuto, a seguito degli accertamenti e verifiche svolte, il presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, psicofarmaci e porto di armi o... 🔗parmatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

