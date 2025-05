Clizia Incorvaia ne ha combinata un’altra | stavolta non c’entra l’ex marito ecco cosa è successo

Clizia Incorvaia torna a far parlare di sé, ma stavolta la querelle non riguarda l’ex marito Francesco Sarcina. Dopo le recenti polemiche legate alla gestione dell’immagine della figlia sui social, l’influencer si ritrova nuovamente al centro dell’attenzione per motivi del tutto diversi.Questa volta sotto la lente d’ingrandimento c’è un reel pubblicato sul suo profilo Instagram: immagini patinate, scatti impeccabili, ma anche un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento degli utenti. In molti hanno notato un cambiamento sospetto nelle sue forme, che ha sollevato dubbi e acceso il dibattito: ritocco digitale o semplice illusione ottica?Clizia Incorvaia e quelle modifiche che fanno discutereClizia Incorvaia è una donna indubbiamente affascinante, con un fisico che molte le invidiano. 🔗 Donnapop.it - Clizia Incorvaia ne ha combinata un’altra: stavolta non c’entra l’ex marito, ecco cosa è successo torna a far parlare di sé, mala querelle non riguardaFrancesco Sarcina. Dopo le recenti polemiche legate alla gestione dell’immagine della figlia sui social, l’influencer si ritrova nuovamente al centro dell’attenzione per motivi del tutto diversi.Questa volta sotto la lente d’ingrandimento c’è un reel pubblicato sul suo profilo Instagram: immagini patinate, scatti impeccabili, ma anche un dettaglio che non è sfuggito all’occhio attento degli utenti. In molti hanno notato un cambiamento sospetto nelle sue forme, che ha sollevato dubbi e acceso il dibattito: ritocco digitale o semplice illusione ottica?e quelle modifiche che fanno discutereè una donna indubbiamente affascinante, con un fisico che molte le invidiano. 🔗 Donnapop.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Clizia Incorvaia rinviata a giudizio: ha postato foto della figlia minore senza il consenso dell’ex Francesco Sarcina - Come rivela Repubblica la citazione diretta a giudizio è arrivata dopo che il cantante delle Vibrazioni aveva denunciato l'ex moglie per aver pubblicato foto e video della figlia Nina con lo scopo «di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione» 🔗vanityfair.it

“Lo ha chiesto alla prima figlia di Clizia Incorvaia”. Eleonora Giorgi, il tenero retroscena sul nipotino - Continuano le testimonianze e le confidenze su Eleonora Giorgi. A poche ore dai funerali è intervenuta Rita Rusic, ospite de La vita in diretta del 4 marzo, e ha svelato un aneddoto molto bello riguardante Clizia Incorvaia. La compianta attrice, prima che le sue condizioni di salute si aggravassero definitivamente, ha parlato con la prima figlia di Clizia, Nina, chiedendole una cosa importante. Eleonora Giorgi ha dialogato con la bambina, con la quale aveva un bel rapporto, e si è soffermata sul nipotino Gabriele. 🔗caffeinamagazine.it

Clizia Incorvaia nei guai, c’è un sms che la incastra: Francesco Sarcina ha le prove, ecco di cosa si tratta - Una nuova bufera si abbatte su Clizia Incorvaia, influencer e moglie di Paolo Ciavarro, già protagonista di gossip e cronache rosa. Questa volta, però, si tratta di un’accusa molto seria: violazione della privacy della figlia minorenne. Il tutto nasce dalla denuncia dell’ex marito, Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, che avrebbe portato in tribunale un messaggio ritenuto decisivo per inchiodarla. 🔗donnapop.it

Ne parlano su altre fonti

Kim Kardashian spoilera il finale di Spider-Man e scatena l'ira dei fan; Riccardo Scamarcio, ma sei proprio tu? Guarda come si è conciato…; Clizia Incorvaia ne ha combinata un'altra: stavolta non c'entra l'ex marito, ecco cosa è successo; Clizia Incorvaia ha infranto la legge | Il clamoroso gesto in mare aperto. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Clizia Incorvaia, sbugiardata da un video ‘rubato’: usa il fotoritocco? - Clizia Incorvaia è spesso soggetta a critiche. Ultimamente, per altro, si trova sotto l’occhio del ciclone per delle dinamiche legali che la vedono protagonista insieme al suo ex Francesco Sarcina. La ... 🔗msn.com

Clizia Incorvaia eta argazkien erretokeari buruzko eztabaida - Clizia Incorvaia, nota influencer e figura pubblica, si trova attualmente al centro di una controversia che ha attirato l’attenzione dei media e del pubblico. La questione è emersa a seguito di una di ... 🔗notizie.it

Dove vivono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la casa (stupenda) della coppia - Una coppia stupenda non poteva che ralizzare una casa stupenda, ecco quella di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ... 🔗ilsussidiario.net