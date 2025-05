Climber investito da una scarica di sassi

© Trentotoday.it - Climber investito da una scarica di sassi Climber del 1995 di Trento è stato soccorso lungo la via 46° parallelo sulle Placche Zebrate (Dro), dopo essere stato investito da una scarica di sassi che lo ha ferito ad un fianco. La chiamata al Numero unico di Emergenza 112 è arrivata intorno alle 13.40 dalla compagna di cordata. La. 🔗 Undel 1995 di Trento è stato soccorso lungo la via 46° parallelo sulle Placche Zebrate (Dro), dopo essere statoda unadiche lo ha ferito ad un fianco. La chiamata al Numero unico di Emergenza 112 è arrivata intorno alle 13.40 dalla compagna di cordata. La. 🔗 Trentotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Climber di 30 anni precipita nel vuoto investito da una scarica di sassi: elisoccorso in volo da Como - Tragedia sfiorata sulle montagne lariane. A causa di una scarica di sassi in falesia, un giovane arrampicatore rischia la vita. Come riportano i colleghi di LeccoToday, ha corso davvero un grande pericolo il 30enne che nel primo pomeriggio di sabato, intorno alle 14, è stato investito da un... 🔗quicomo.it

Climber colpito sul volto da una scarica di sassi - Momenti di preoccupazione a Tesero nel pomeriggio di ieri, sabato 29 marzo, quando un climber in sosta sull'ultimo tiro della via Mister Magoo, sul Piccolo Dain in valle del Sarca è stato colpito al volto da una scarica di sassi. Pronto l'intervento degli operatori delle stazioni Riva del... 🔗trentotoday.it

Incidente a Ballabio: scalatore di 30 anni viene investito da una scarica di sassi e precipita nel vuoto - Ballabio (Lecco) – Prima la scarica di sassi che lo ha investito in pieno, poi la caduta in un canalone. Coinvolto nell’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato, è uno scalatore di 30 anni che si stava arrampicando sulla falesia Ballabiot a Ballabio, in provincia di Lecco. L'incidente Dopo essere stato colpito dai sassi, il trentenne è precipitato di sotto, in un canale molto impervio e praticamente inaccessibile via terra. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Dro, climber investito da una scarica di sassi; Travolto da una scarica di sassi: climber ferito in Trentino; Climber di 30 anni precipita nel vuoto investito da una scarica di sassi: elisoccorso in volo da Como; Investito da una scarica di sassi non riesce a proseguire la scalata: un 30enne soccorso in parete ed elitrasportato all'ospedale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Investito da una scarica di sassi non riesce a proseguire la scalata: un 30enne soccorso in parete ed elitrasportato all'ospedale - DRO. Stava salendo, assieme ad una compagna di scalata, lungo la via "46esimo parallelo", sulle Placche Zebrate, nel comune di Dro, quando è stato colpito da una scarica di sassi. Un 30enne è stato so ... 🔗ildolomiti.it

Colpito da una scarica di sassi mentre scala sulle Placche Zebrate - Un trentenne di Trento recuperato in parete dall’elicottero insieme alla compagna di cordata. Sui sentieri tre interventi per escursionisti in difficoltà per la stanchezza o per la presenza di neve ... 🔗giornaletrentino.it

Scarica di sassi in falesia travolge uno scalatore - Prima la scarica di sassi che lo ha investito in pieno, poi la caduta. Un climber di 30 anni che stava arrampicando sulla falesia Ballabit a Ballabio nel primo pomeriggio di ieri è stato ... 🔗msn.com