Clayface | la scrittura del film starebbe procedendo a rilento

A febbraio, i DC Studios hanno ingaggiato il regista di Speak No Evil James Watkins per dirigere Clayface. Considerato il background horror del regista, tutti gli indizi fanno pensare che questo progetto possa potenzialmente essere uno dei film tratti dai fumetti più controversi di sempre. Tuttavia, l'insider Jeff Sneider riporta che Mike Flanagan – assunto per scrivere il film – ha al momento buttato giù solo una sceneggiatura "scheletrica" per il film e che, con la sua attenzione spostata sulla serie televisiva Carrie, Clayface starebbe ricevendo una "riscrittura di pagina 1".I tempi di realizzazione di Clayface sarebbero dunque ancora lunghi, con lo sviluppo del film che sembra procedere molto a rilento nonostante il coinvolgimento di personalità di grand esperienza come Flanagan e Watkins.

