Clausola di salvaguardia | 14 Paesi Ue richiedono investimenti pubblici nella difesa

E' salito a 14 il numero dei Paesi dell'Ue che ha chiesto l'attivazione della Clausola di salvaguardia nell'ambito del Patto di stabilità, per consentire gli investimenti pubblici nella difesa. Questo pomeriggio, da quanto emerge, si è aggiunta anche la domanda della Bulgaria. A mezzogiorno la Commissione aveva annunciato di aver ricevuto le domande da Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Lituania. Più della metà degli Stati membri ha fatto richiesta, aveva sottolineato nel corso dell'incontro quotidiano con la stampa la portavoce della Commissione Paula Pinho parlando quindi di "un successo". Il 30 aprile, data indicata come termine per avere le richieste in modo concordato (scadenza ancora indicativa), il Consiglio Ue aveva segnalato che nel complesso l'interesse ad attivare la Clausola riguarda sedici Paesi.

Difesa: oltre metà dei Paesi Ue chiede l’attivazione della clausola di salvaguardia. Quali sono - Roma, 2 maggio 2025 – Sono dodici i Paesi membri dell’Unione europea che hanno chiesto alla Commissione Ue l’autorizzazione ad attivare la clausola di salvaguardia dal Patto di stabilità per sostenere spese aggiuntive per la difesa. A confermarlo è lo stesso esecutivo UE. Tuttavia, secondo il Consiglio Ue, nei prossimi giorni altri Paesi si aggiungeranno alla lista, portando il totale a 16 Paesi. La Commissione aveva chiesto ai governi di inviare le loro richieste di attivazione della clausola di salvaguardia entro il 30 aprile, ma tale termine non era obbligatorio. 🔗quotidiano.net

Grecia e Lettonia si uniscono alla Germania e chiedono alla Commissione l’attivazione della clausola di salvaguardia per le spese militari - “Al momento sono arrivate le richieste di Germania, Grecia e Lettonia. Abbiamo triplicato i numeri nelle ultime 24 ore e sono abbastanza fiducioso che nelle prossime 24 ore ci saranno molti sviluppi”, ha affermato nel quotidiano briefing di mezzogiorno con i giornalisti il portavoce della Commissione per l’Economia, Balazs Ujvari. La Commissione europea aveva lanciato la proposta di consentire ai suoi 27 stati membri di aumentare la spesa per la difesa fino ad un massimo dell’1,5 percento del PIL ogni anno per quattro anni consecutivi, scorporandola dal conteggio automatico del rapporto ... 🔗quotidiano.net

La Grecia si accoda alla Germania e annuncia che chiederà all’Ue di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari - Dopo la Germania del neo-cancelliere Friedrich Merz, anche la Grecia si accoda e annuncia l’intenzione di chiedere all’Unione europea l’attivazione della “clausola di salvaguardia per le spese militari”. A dare l’annuncio, che conferma la deriva bellicista dei Paesi Ue, è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Kyriakos Pierrakakis. La Grecia si accoda alla Germania e annuncia che chiederà all’Ue di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari Come spiegato all’agenzia di stampa greca Ana-Mpa, il capo della diplomazia di Atene ha sottolineato che soltanto applicando la ... 🔗lanotiziagiornale.it

