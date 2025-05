Claudio Sona svela di aver fatto i casting per l’Isola dei famosi | Con Adinolfi avrei…

famosi, Claudio Sona ammette di aver provato a far parte del cast della nuova edizione del realityClaudio Sona è diventato noto in passato per aver partecipato alla prima edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Negli ultimi anni ha provato a partecipare sia al Grande Fratello che all'Isola dei famosi, ma non ha mai convinto le redazioni dei noti reality.Storia Ig di Claudio Sona (Screen Ig stories @realClaudioSona)Nelle scorse settimanale il settimanale Oggi aveva fatto sapere che l'ex tronista era uno dei possibili naufraghi della nuova edizione, ma nemmeno questa volta farà parte del cast del reality.Lui nelle scorse ore si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sul suo profilo Instagram, ai suoi seguaci ha ammesso di aver provato davvero a partecipare all'Isola dei famosi.

Claudio Sona e il sogno di partecipare a L’Isola dei Famosi: i casting e le rivelazioni su Adinolfi - Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne, non è stato selezionato per L’Isola dei Famosi. Ha espresso rammarico per non poter condividere l'esperienza con Mario Adinolfi. 🔗ecodelcinema.com