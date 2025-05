Claudio Geat | Il bypass ferroviario? Un’opera pericolosa per la salute dei cittadini

Claudio Geat – con l’obiettivo di esporre le criticità delle. 🔗 Trentotoday.it - Claudio Geat: “Il bypass ferroviario? Un’opera pericolosa per la salute dei cittadini” A chiusura della campagna elettorale in vista delle prossime elezioni comunali, che si terranno domenica 4 maggio, i rappresentanti della lista Generazione Trento hanno organizzato un evento in presenza del loro candidato sindaco –– con l’obiettivo di esporre le criticità delle. 🔗 Trentotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Claudio Lippi, lo Xanax e i nemici: «Hanno festeggiato i miei quattro bypass» - Il conduttore tv Claudio Lippi dice che a scuola andava con l’autista e con i guanti bianchi: «Una fissazione di mia madre Franca. Ci teneva a mostrare una certa aria di nobiltà che non ho mai verificato. Quando si presentava, precisava sempre: “De Donato, con la d minuscola” e io mi vergognavo a morte». E lui faceva così: «Chiedevo che mi lasciasse a seicento metri dall’ingresso, così me li toglievo prima di entrare. 🔗open.online

Bypass ferroviario per il porto, ampliamento A14 e statali: ecco i collegamenti prioritari per il Ravennate - Dai grandi collegamenti ferroviari e stradali al potenziamento del porto. Programmazione territoriale, mobilità, trasporti e grandi infrastrutture sono state al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina nel Palazzo della Provincia di Ravenna. Presenti sindaci e assessori del territorio... 🔗ravennatoday.it

Strage Fidene, Claudio Campiti condannato all’ergastolo: uccise 4 donne - I giudici della prima corte d’Assise di Roma hanno condannato all’ergastolo Claudio Campiti, l’uomo di 59 anni che, l’11 dicembre 2022 sotto al gazebo di un bar in via Monte Giberto a Fidene, nella zona Nordest di Roma, sparò uccidendo Nicoletta Golisano, Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis, durante un’assemblea del consorzio immobiliare ‘Valle Verde’, in provincia di Rieti. Nella sparatoria rimasero ferite anche 5 persone. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Claudio Geat: “Il bypass ferroviario? Un’opera pericolosa per la salute dei cittadini”; Il Pd replica a Geat: «Il bypass nel nostro programma, forse lui non se n'era accorto»; Comunali a Trento, l'ex Pd Claudio Geat scende in campo contro Ianeselli; Claudio Geat annuncia la sua corsa alle comunali. 🔗Cosa riportano altre fonti

Claudio Geat: “Il bypass ferroviario? Un’opera pericolosa per la salute dei cittadini” - Al comizio di chiusura della campagna elettorale, il candidato sindaco di Generazione Trento ha posto l’attenzione sulle criticità delle grandi opere sostenute da Franco Ianeselli ... 🔗trentotoday.it

Cantiere bypass ferroviario, trovati residuati bellici - (ANSA) - TRENTO, 28 GEN - Nel corso delle attività di bonifica sul tracciato del bypass ferroviario di Trento, sono stati rinvenuti residuati bellici che ad un primo esame sono sembrati ordigni o ... 🔗msn.com

Addio bypass ferroviario Pesaro-Fano? Ricci furioso: «Governo pronto a togliere 1.800 milioni, complice la Regione» - È furioso l'europarlamentare Pd, ed ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, mentre svela l'ipotesi che i 1.800 milioni di euro già stanziati per la variante ferroviaria tra Pesaro e Fano possano ... 🔗msn.com