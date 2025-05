Claudio Amendola sul set dei Cesaroni l’omaggio a Fassari | “Sul ciak c’è scritto Ciao Antonello”

Claudio Amendola riapre il set de I Cesaroni nella storica Garbatella. Nel cast anche Ricky Memphis e Lucia Ocone, mentre l'assenza di Antonello Fassari viene ricordata con commozione: "Sul ciak c'è scritto Ciao Antonello". 🔗 riapre il set de Inella storica Garbatella. Nel cast anche Ricky Memphis e Lucia Ocone, mentre l'assenza di Antonelloviene ricordata con commozione: "Sulc'èAntonello". 🔗 Fanpage.it

I Cesaroni 7, riprese al via: Claudio Amendola in regia - I Cesaroni stanno per tornare con la stagione numero 7. Le riprese di 'I Cesaroni – Il ritorno', serie cult di Canale5, sono iniziate lunedì 17 marzo. E' una coproduzione Publispei- RTI, prodotta da Verdiana Bixio. La serie è andata in onda dal 2006 al 2014 ed è ambientata nel quartiere Garbatella a Roma. La nuova stagione sarà interpretata e diretta da Claudio Amendola, da sempre protagonista della famiglia allargata più amata d'Italia.

I Cesaroni – il ritorno, dove e quando vedere la mitica serie con Claudio Amendola - Il cuore della Garbatella batte di nuovo e i fan de I Cesaroni possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la storica serie di Canale 5 sta per tornare con una nuova stagione. Dopo anni di voci e indiscrezioni, il primo ciak è fissato per il 17 marzo 2025, segnando ufficialmente l'inizio delle riprese di I Cesaroni – Il ritorno. Una notizia che riporta sul piccolo schermo una delle famiglie più amate della televisione italiana, con Claudio Amendola non solo davanti alla telecamera, ma anche dietro la macchina da presa.

Antonello Fassari, il Cesare dei Cesaroni, ci lascia con l'amaro in bocca. Claudio Amendola: «Sarai per sempre mio fratello» - Non era stato solo il volto rassicurante dei Cesaroni: Antonello Fassari si è spento a Roma dopo una lunga malattia. Il cordoglio di tutti i colleghi sulla sua pagina Facebook

