Classifica FIMI Sfera Ebbasta & Shiva di nuovo al vertice di album e singoli

Sfera Ebbasta e Shiva si riprendono la scena nella Classifica FIMI relativa alle vendite e agli ascolti streaming dal 25 aprile al 1° maggio 2025. I due cantanti si confermano al primo posto dei singoli con Neon e salgono nuovamente in vetta negli album con Santana Money Gang. Buon riscontro anche per Rocco Hunt, secondo con Ragazzo di giù. Ecco gli aggiornamenti.Classifica FIMI – I singoliNei singoli, al primo posto per la terza settimana di seguito, c'è Neon di Sfera Ebbasta & Shiva. Al secondo posto resiste, invece, Olly con Balorda nostalgia. Terzo Achille Lauro con Incoscienti giovani (-1). Alla #4 ancora Sfera Ebbasta & Shiva con Non metterci becco (-1), mentre alla #5 c'è ancora Giorgia con La cura per me. Si porta alla #6 Achille Lauro con Amor (+3), a cui seguono Ordinary di Alex Warren (+23) e Bella davvero di Ultimo (-2).

