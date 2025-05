Clamoroso sgarbo al Napoli Giuntoli ha deciso | sfuma l’obiettivo del DS Manna

l'obiettivo di mercato del Napoli. Cristiano Giuntoli, attualmente alla Juventus, starebbe lavorando ad un Clamoroso sgarbo. Sono giorni molto importanti in casa Napoli. Oltre alla stagione in corso, il club azzurro starebbe valutando anche gli obiettivi futuri. Quest'ultimi, indubbiamente passeranno dalla prossima sessione di mercato e quindi dai rispettivi acquisti. Al momento, i nomi sul taccuino del DS Manna sarebbero diversi, anche se un affare si sarebbe complicato e non poco negli ultimi giorni.Comuzzo-Napoli, affare saltato? C'entrano Giuntoli e la JuventusIl nome di Pietro Comuzzo continua ad essere nel mirino dei grandi club. Il difensore classe 2005 di proprietà della Fiorentina è reduce da una stagione con numeri importanti, motivo per il quale il futuro è molto roseo.

Juve, nuovo sgarbo di Giuntoli: a Napoli gridano già al tradimento - La Juventus programma il calciomercato estivo e tra i primi nomi sul taccuino di Giuntoli c’è un calciatore molto caro ai tifosi del Napoli. La stagione si avvicina alla fase decisiva, ma come spesso accade nel calcio italiano, il campo non è l’unico teatro dove si combattono le battaglie. Dietro le quinte, tra telefonate e strategie, inizia già a scaldarsi il mercato. Tra le società più attive, c’è inevitabilmente la Juventus, che prepara il terreno per la prossima rivoluzione estiva. 🔗spazionapoli.it

Juventus, sgarbo al Napoli: Giuntoli pronto al sorpasso - La Juventus pianifica le mosse da concretizzare in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions. Sgarbo al Napoli. L’eliminazione dalla Champions League, patita per mano del PSV Eindhoven, è ormai alle spalle. La Juventus grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Cagliari e ai passi falsi compiuti dalle rivali, è tornata a sorridere e a sperare nella qualificazione alla prossima edizione del torneo europeo. 🔗tvplay.it

“Dall’Inter al Napoli”, sta accadendo tutto in queste ore: affare clamoroso! - Inter e Napoli potrebbero dar vita ad un colpo clamoroso. Un noto calciatore è in cima alla lista dei desideri del club azzurro. Sono giorni molto caldi per Inter e Napoli. Le due compagini si stanno contendendo lo Scudetto, con la distanza tra le due rose che è di soli tre punti in classifica. Ciò nonostante, però, le rispettive dirigenze sono focalizzate anche sui possibili colpi in entrata. Infatti, nelle ultime ore, sarebbe nata la possibilità di vedere una clamorosa trattativa proprio tra nerazzurri e partenopei. 🔗spazionapoli.it

