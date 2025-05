Clair Obscur | Expedition 33 vende il doppio di Final Fantasy Metaphor e di altri JRPG su PC per un analista

Clair Obscur: Expedition 33 sta riscrivendo le regole del genere JRPG. Sviluppato dal team francese Sandfall Interactive, questo nuovo titolo ha superato le aspettative con oltre un milione di copie vendute in soli tre giorni, nonostante fosse disponibile gratuitamente per gli abbonati Xbox Game Pass. Ma il dato più impressionante riguarda la piattaforma PC: 785.000 copie vendute su Steam nella prima settimana, più del doppio rispetto ai recenti giganti del settore come Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor: ReFantazio o Persona 3 Reload, secondo un analista.A fornire questi dati è Rhys Elliott (grazie a GamesIndustry), analista di mercato per Alinea Analytics, che sottolinea l’importanza della trasparenza del publisher Kepler Interactive nel comunicare il numero reale di copie vendute – non solo utenti attivi, come spesso accade con i giochi inclusi in abbonamenti. 🔗 Game-experience.it - Clair Obscur: Expedition 33 vende il doppio di Final Fantasy, Metaphor e di altri JRPG su PC, per un analista Con un debutto esplosivo che ha sorpreso critica e pubblico,33 sta riscrivendo le regole del genere. Sviluppato dal team francese Sandfall Interactive, questo nuovo titolo ha superato le aspettative con oltre un milione di copie vendute in soli tre giorni, nonostante fosse disponibile gratuitamente per gli abbonati Xbox Game Pass. Ma il dato più impressionante riguarda la piattaforma PC: 785.000 copie vendute su Steam nella prima settimana, più delrispetto ai recenti giganti del settore comeVII Rebirth,: ReFantazio o Persona 3 Reload, secondo un.A fornire questi dati è Rhys Elliott (grazie a GamesIndustry),di mercato per Alinea Analytics, che sottolinea l’importanza della trasparenza del publisher Kepler Interactive nel comunicare il numero reale di copie vendute – non solo utenti attivi, come spesso accade con i giochi inclusi in abbonamenti. 🔗 Game-experience.it

