Clair Obscur | Expedition 33 ha conquistato anche Emmanuel Macron presidente francese

anche la politica si accorge, a volte, del potere del videogioco. È il caso di Clair Obscur: Expedition 33, il sorprendente titolo dello studio francese Sandfall Interactive, che ha ricevuto un'attenzione davvero inaspettata: i complimenti pubblici del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Sotto un post che celebrava il milione di copie vendute, il presidente ha commentato elogiando il lavoro del team e rivendicando con orgoglio la paternità francese del progetto."Un milione di copie vendute e uno dei giochi meglio valutati della storia: e sì, è francese!", ha scritto Macron. "Congratulazioni a Sandfall Interactive e ai creatori di Expedition 33. Avete fatto brillare nel mondo la creatività e l'audacia della Francia".Il commento, sebbene abbia anche un chiaro tono politico, non è casuale: Clair Obscur: Expedition 33 è uno dei titoli più acclamati del 2025, con una media voto di 92 su OpenCritic e quasi 25.

