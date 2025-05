Cittadinanza non si capisce perché limitare la naturalizzazione per i coniugi degli italiani residenti all’estero

Cittadinanza deve essere una cosa seria”. Lo dice il Ministro degli Esteri Antonio Tajani che, con un Decreto Legge del 28 marzo 2025 e la presentazione di due disegni di legge, intende mettere ordine nelle richieste di Cittadinanza che stanno intasando comuni e tribunali italiani.Come documentato in una recente puntata di PresaDiretta di Riccardo Iacona, l’intasamento è determinato dell’aumento esponenziale delle richieste di riconoscimento della Cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri che possono annoverare almeno un avo italiano. Il Decreto Legge limita questo riconoscimento alla presenza di un nonno italiano e lo esclude per chi, per esempio, possa vantare solo un trisavolo e questo appare abbastanza ragionevole nei confronti di persone che non sono mai state in Italia, non hanno nessuna intenzione di venirci e neppure sanno dove il provvidenziale trisavolo sia nato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Cittadinanza, non si capisce perché limitare la naturalizzazione per i coniugi degli italiani residenti all’estero “Ladeve essere una cosa seria”. Lo dice il MinistroEsteri Antonio Tajani che, con un Decreto Legge del 28 marzo 2025 e la presentazione di due disegni di legge, intende mettere ordine nelle richieste diche stanno intasando comuni e tribunali.Come documentato in una recente puntata di PresaDiretta di Riccardo Iacona, l’intasamento è determinato dell’aumento esponenziale delle richieste di riconoscimento dellaitaliana iure sanguinis da parte di cittadini stranieri che possono annoverare almeno un avo italiano. Il Decreto Legge limita questo riconoscimento alla presenza di un nonno italiano e lo esclude per chi, per esempio, possa vantare solo un trisavolo e questo appare abbastanza ragionevole nei confronti di persone che non sono mai state in Italia, non hanno nessuna intenzione di venirci e neppure sanno dove il provvidenziale trisavolo sia nato. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

