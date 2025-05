Città sempre più inclusiva | approvato regolamento per gli stalli rosa

approvato all'unanimità il regolamento per l'utilizzo da parte delle donne in gravidanza e dei genitori con figli di età non superiore ai due anni degli stalli rosa presenti sul territorio cittadino. "Con questo regolamento.

Alberobello si fa sempre più inclusiva: in città i nuovi cartelli Caa per una comunicazione accessibile a tutti - È stato presentato ufficialmente oggi, mercoledì 16 aprile, il progetto di potenziamento della segnaletica urbana con l’apposizione di cartelli in CAA – Comunicazione Aumentativa e Alternativa, promosso dal CDSER Casa Sant’Antonio – Opera don Guanella e fortemente voluto dal Comune di Alberobello... 🔗baritoday.it

Elezione dei quartieri, appello al voto del Pd: "Passo fondamentale per costruire una città più inclusiva" - "Partecipare con entusiasmo alle elezioni di quartiere che si terranno domenica". E' l'appello al voto del Partito democratico attraverso il segretario Michele Valli. "La partecipazione al voto è un diritto fondamentale e un dovere civico che arricchisce la nostra comunità, ed è altrettanto... 🔗forlitoday.it

Napoli, Pepe: “Tari più bassa è segnale concreto di equità per la città” - Tempo di lettura: 2 minuti“L’abbassamento della Tari a partire dal 2025 per oltre 200.000 famiglie napoletane è una scelta di giustizia sociale e un segnale concreto di equità. Con questa misura Napoli interviene in maniera strutturale su un’imposta che per anni ha pesato sui cittadini, riconoscendo lo sforzo di chi ha sempre fatto la propria parte con correttezza e senso civico”. Lo sostiene, in una nota, il presidente della Commissione Urbanistica, Massimo Pepe. 🔗anteprima24.it

