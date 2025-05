Circumvesuviana treno deraglia | Trema tutto il vagone | Video

treno della Circumvesuviana fermo per un'avaria. Ieri, dopo che del fumo bianco aveva raggiunto i vagoni, un treno era stato costretto a fermarsi tra Torre Annunziata e Pompei.

Grave incidente ferroviario, un treno deraglia nel binario opposto: uno schianto terribile - Social. Grave incidente ferroviario, un treno deraglia nel binario opposto: uno schianto terribile. In queste ore si è verificato un terribile incidente ferroviario tra due treni merci. Lo schianto è statp a dir poco terribile. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti giunti sul luogo della tragedia. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa, la terra continua a tremare: la situazione Leggi anche: Scomparsi nel nulla due influencer italiani: familiari in ansia, cosa succede Leggi anche: Tragedia alle terme, arrivano ... 🔗tvzap.it

Fumo denso nel treno della Circumvesuviana, paura tra pendolari e turisti - Mattinata difficile, quella di oggi, per i pendolari e i turisti che erano a bordo di un treno Eav-Circumvesuviana partito da Sorrento e diretto a Napoli. Alla stazione di Castellammare di Stabia, la stessa teatro il 17 aprile scorso del tragico incidente alla funivia del Faito, il convoglio si è... 🔗napolitoday.it

Castellammare di Stabia, treno in avaria sulla Circumvesuviana: fumo dal convoglio, evacuati i passeggeri - Viaggio difficile da Sorrento a Napoli questa mattina per pendolari e turisti che erano a bordo del treno Eav-Circumvesuviana . Nella stazione di Castellammare di Stabia, la stessa dove il 17 aprile si è verificato il tragico guasto della Funivia del monte Faito, il treno si è fermato emettendo fumo bianco , a causa di un’avaria. Davanti alla stazione, impegnati nelle ispezioni sulla strage della.. 🔗feedpress.me

Circumvesuviana, treno deraglia: «Trema tutto il vagone» | Video - Ancora un treno della Circumvesuviana fermo per un'avaria. Ieri, dopo che del fumo bianco aveva raggiunto i vagoni, un treno era stato costretto a fermarsi tra Torre Annunziata e Pompei. Secondo le ... 🔗ilmattino.it

Paura a bordo della Circum, deraglia un carrello motore. I sindacati: “Servono interventi immediati” - Ancora un incidente a bordo di un treno della Circumvesuviana, i sindacati: "Urge un incontro con i vertici di Eav per richiedere interventi immediati" ... 🔗fanpage.it

Circum, treno sussulta e “trema”: poi lo stop forzato. Eav: «Avaria». Nappi (Lega): «Sfiorata la strage, via De Gregorio» - Ormai non c’è giorno che passi senza un guasto di uno dei treni della Circumvesuviana. E non c’è giorno che scivoli via senza proteste e polemiche per i disagi del trasporto su rotaie gestito da Eav, ... 🔗giustizianews24.it