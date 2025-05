Cipriani e l' imbarazzato silenzio prima del Conclave

Conclave, suscita non pochi imbarazzi e polemiche, soprattutto in America Latina. Stiamo parlando di Juan Luis Cipriani Thorne, arcivescovo emerito di Lima. Sanzioni e misure disciplinari Il porporato dell'Opus Dei era stato sanzionato nel 2019 da Papa Francesco dopo un'accusa di pedofilia arrivata all'attenzione della Santa Sede, riferita ad abusi commessi a inizio anni '80. A Cipriani quindi era stato imposto un precetto penale riguardante attività pubblica, luogo di residenza e uso delle insegne cardinalizie. Tra le misure disciplinari, accettate dallo stesso porporato, anche il divieto di partecipare a un Conclave, qualora avesse avuto ancora l'età per parteciparvi.

Il cardinale Cipriani e gli abusi, parla la presunta vittima: «Il Papa è morto e ricomincia la festa». Il prelato: «Io innocente» - L'intervista a El Pais della persona che denunciò gli abusi del cardinale peruviano: «Sta prendendo in giro la Chiesa». La difesa del prelato: «Dal 2018, quando è arrivata la denuncia, mai condannato ... 🔗roma.corriere.it