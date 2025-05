Cinque serie tv da non perdere a maggio | riecco Love Death & Robots e poi c’è l’eternauta

Ilsole24ore.com - Cinque serie tv da non perdere a maggio: riecco Love, Death & Robots e poi c’è l’eternauta Sfogliando nell’offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare 🔗 Ilsole24ore.com

Ne parlano su altre fonti

Cinque serie tv da vedere su donne che hanno sfidato il loro tempo - Nel panorama in continua evoluzione di Netflix, il costume diventa molto più di un semplice abito: è un manifesto di ribellione, trasformazione e libertà, capace di raccontare storie di donne che hanno osato sfidare le regole del loro tempo. In queste produzioni, il guardaroba si trasforma in un linguaggio visivo, una narrazione silenziosa ma potentissima che parla di emancipazione e di coraggio. Le scelte sartoriali, studiate nei minimi dettagli, non sono semplici decorazioni sceniche, ma veri e propri strumenti di rottura che sfidano un passato che voleva confinare il ruolo della donna in ... 🔗panorama.it

Cinque serie tv da non perdere in aprile: torna The Last of Us e la nuova stagione di Black Mirror - Sfogliando nell’offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare 🔗ilsole24ore.com

Cinque film e una serie tv da vedere su Prime Video questo weekend - Che facciate o meno ponte per il Primo Maggio, come ogni venerdì eccoci con i nostri suggerimenti streaming rivolti agli abbonati di Prime Video e pescati tra le novità e i titoli in scadenza nel catalogo della piattaforma streaming di Amazon. Per le nuove uscite segnaliamo il film sequel Un... 🔗europa.today.it

Ne parlano su altre fonti

Cinque serie tv da non perdere a maggio: riecco Love, Death & Robots e poi c’è l’eternauta; 1° maggio, cinque serie tv da guardare per la Festa dei Lavoratori; You 5 ha chiuso la serie al meglio? Ecco il finale dello show Netflix spiegato bene; 5 Serie TV che hanno impreziosito gli Anni '90 e che non dimenticheremo mai. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cinque serie tv da non perdere a maggio: riecco Love, Death+Robots e poi ecco l’eternauta - Sfogliando nell’offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare ... 🔗ilsole24ore.com

Serie TV, 5 incredibili camei famosi che (forse) non ricordate - Da Friends a The Big Bang Theory, le serie tv più amate hanno ospitato decine di guest star che hanno lasciato il segno: ricordiamone 5 che sono davvero indimenticabili e che, forse, vi erano sfuggite ... 🔗comingsoon.it

5 Serie TV che hanno impreziosito gli Anni '90 e che non dimenticheremo mai - Sono tantissime le serie tv che hanno reso gli Anni '90 un grande decennio sul piccolo schermo: ecco cinque titoli che non dimenticheremo mai. 🔗comingsoon.it