Cinema Musica e Cultura | Il 9 e 10 Maggio Torna a Roma l’Hip Hop Cinefest

Al via venerdì 9 e sabato 10 Maggio alla Casa della Cultura di Torpignattara a Roma, la quinta edizione di Hip Hop Cinefest. L'unico evento italiano e uno dei pochi al mondo dedicato alle storie scritte, prodotte e dirette da amanti della Cultura Hip Hop, passando per tutti i generi Cinematografici compresi quelli sperimentali.L'Edizione 2025 di Hip Hop Cinefest: Un Viaggio Globale tra Cinema e MusicaDal 9 al 10 Maggio, Roma ospiterà la quinta edizione di Hip Hop Cinefest, un evento unico nel suo genere che celebra la fusione tra Cinema, Musica e Cultura Hip Hop. L'appuntamento si terrà presso la Casa della Cultura di Torpignattara, confermando la sua vocazione internazionale come punto di incontro tra diverse culture e idee, attraverso opere Cinematografiche che raccontano storie legate alla Cultura Hip Hop.

