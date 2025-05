Cinema Garofalo Fratelli d' Italia si schiera con la Soprintendenza | Va tutelato

Soprintendenza ai Beni Culturali di Salerno ha dichiarato, lo scorso gennaio, il Cinema Garofalo di Battipaglia bene di "interesse storico-artistico particolarmente importante". A questo decreto della Soprintendenza, è stata fatta opposizione da parte dei proprietari della struttura.

La vita da grandi, al cinema il film di Greta Scarano tratto dalla storia vera dei fratelli Tercon - La vita da grandi è un film italiano nelle sale oggi, 3 aprile 2025, diretto da Greta Scarano e tratto dal libro autobiografico Mia sorella mi rompe le balle – Una storia di autismo normale di Damiano e Margherita Tercon. Racconta il viaggio emotivo di Irene (Matilda De Angelis), una donna che lavora in un’azienda di pannelli solari a Roma ma si sente intrappolata nella routine quotidiana e priva di stimoli creativi. 🔗cultweb.it

"Di noi 4”, anteprima nazionale al Cinema Fratelli Marx di Torino - Anteprima nazionale lunedì 24 alle 20,45, martedì 25 e mercoledì 26 febbraio alle 19 al cinema Fratelli Marx di Torino per "Di noi 4", commedia fuori dagli schemi sul senso di precarietà dei trenta-quarantenni di oggi e sul loro desiderio di un futuro diverso. Girato a Vanchiglia, e presentato al... 🔗torinotoday.it

Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia - I senatori di Fratelli d'Italia hanno presentato una campagna nazionale dal titolo "Io ti ascolto - Contro il degrado la famiglia torna protagonista" per contrastare e sensibilizzare sul fenomeno della baby gang, che rappresenta solo la punta dell'iceberg del bullismo. L'articolo Fenomeno baby gang, “Contro il degrado la famiglia torna protagonista”: la campagna di Fratelli d’Italia sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Cinema Garofalo, Fratelli d'Italia si schiera con la Soprintendenza: "Va tutelato" - Il partito locale di Giorgia Meloni ha deciso di opporsi al ricorso dei proprietari che non volevano il vincolo sostenendo le ragioni della Soprintendenza ... 🔗salernotoday.it

Due Fratelli, Italia 1/ Trama e cast del film d’avventura per famiglie, in onda oggi 26 aprile 2025 - Due fratelli, in onda oggi, sabato 26 aprile, su Italia 1 alle 23:10, è un film d'avventura di Jean-Jacques Annaud con protagonisti due tigrotti. 🔗ilsussidiario.net